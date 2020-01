Vince Carter es el primero en jugar en cuatro décadas en la NBA. Vince Carter se convirtió en el primer jugador de la NBA en disputar un encuentro en cuatro décadas distintas. El legendario basquetbolista ingresó en el primer cuarto del juego entre su equipo, los Halcones de Atlanta, y los Pacers de Indiana.

Durante el partido de este sábado, Vince Carter logró esta hazaña. Fue recibido con una ovación por parte de los aficionados que se dieron cita en el Phillips Arena, casa de los Halcones. Los asistentes a este histórico juego se levantaron de sus asientos y aplaudieron al momento en que Carter daba sus primeros pasos dentro de la duela.

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G

— NBA (@NBA) January 5, 2020