Vikingos de Minnesota adquieren a Yannick Ngakoue. Los Vikingos de Minnesota serán uno de los equipos contendientes para buscar llegar al Super Bowl y este domingo incrementaron sus posibilidades tras reforzar su defensiva. De acuerdo a Ian Rappoport, reportero de NFL Network, los Vikingos acordaron adquirir en canje al ala defensiva Yannick Ngakoue,;quien llegaría procedente de los Jaguares de Jacksonville.

BREAKING: Jaguars trading DE Yannick Ngakoue to Vikings for 2021 second-round pick, 2022 conditional fifth-round pick. (via @TomPelissero) pic.twitter.com/OVLXKXYAmr — NFL (@NFL) August 30, 2020

Minnesota enviaría a los Jaguares una selección de segunda ronda del Draft de 2021, así como una selección condicional de quinta ronda del sorteo de novatos del 2022. Según Rapoport, los Vikingos y Ngakoue acordaron un contrato por una temporada que le pagaría menos de los 17.8 millones de dólares que devengaría en Jacksonville con la etiqueta de jugador franquicia que le habían asignado los floridanos.

Jaguars agreed to trade franchise DE Yannick Ngakoue to Minnesota for a second- and conditional fifth-round pick that could go as high a third-round pick, league sources tell ESPN. Ngakoue still has to sign his tender, but trade is in place and Ngakoue is expected to be a Viking. — Adam Schefter (@AdamSchefter) August 30, 2020

“Hemos estado buscando cazamariscales por algún tiempo y creo que eso es importante cuando tienes una defensiva secundaria joven. Así que, si se completa (la adquisición de Yannick Ngakoue), entonces creo que suma a los que podemos hacer”, expresó Mike Zimmer, head coach de Minnesota, sobre la posible llegada del defensivo.

Vikingos de Minnesota adquieren a Yannick Ngakoue procedente de los Jaguares de Jacksonville

Ngakoue fue el único jugador en no firmar su contrato de jugador franquicia y no es un secreto que busca salir desde hace algún tiempo de Jacksonville. El talentoso cazamariscales no se presentó a los entrenamientos del equipo, en una protesta que tiene como fin conseguir un cambio que lo saque de los Jaguares.

The Vikings now have an elite duo on all three levels of their defense:

▪️Pass rusher: Danielle Hunter and Yannick Ngakoue

▪️Linebacker: Eric Kendricks and Anthony Barr

▪️Safety: Harrison Smith and Anthony Harris A defense loaded with playmakers. — Field Yates (@FieldYates) August 30, 2020

Yannick Ngakoue ha sido titular en todos excepto un partido en la NFL desde que fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2016. El ala defensiva acumula 37.5 capturas de pasador, 14 balones sueltos forzados y dos intercepciones en 63 encuentros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.