Vieri y su cachetada con guante blanco al Inter. El mundo del futbol está repleto de anécdotas. Mario Gómez, entrenador argentino, abrió el baúl de los recuerdos y rememoró su paso con el Inter de Milán donde fue ayudante de Héctor Cúper.

Entre 2001 y 2003, Cúper y Gómez estuvieron al frente del Inter de Milán. En aquella escuadra militaban cracks de la talla de Christian Vieri, Ronaldo e Iván Zamorano. En diálogo con TyC Sports, el entrenador argentino recordó cuando el ‘Toro’ cumplió su sanción de una manera peculiar.

Además del relato sobre el ‘Toro’ Vieri, Gómez recordó lo que fue entrenar a los astros brasileños, Ronaldo y Adriano. Compartió que el par de cariocas a diario convertían el campo de batalla en un Brasil vs Argentina.

“Me acuerdo dos: en ese momento, estaba también Adriano y ellos nos querían jugar un Argentina-Brasil e insistían. Y nos quedábamos post entrenamiento a ver quién le pegaba al travesaño. Lógicamente, nos ganaban siempre a Héctor y a mí. Encima, cuando acertaban, hacían bailecito y todo. La cantidad de botellas de vinos que perdimos con ellos. Después, iban y les contaban a sus compañeros para que nos gasten”, comentó Gómez.

“Ronaldo me decía: ‘lo más simple para el delantero dentro del área es definir de punta’. Y me hacía que le tire centros y se cansaba de hacerle goles a Toldo, que se recontra calentaba. Y en los partidos convertía de esa forma, me abrazaba y me decía: ‘Viste, Mario’”, abundó el timonel pampero.