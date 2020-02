VIDEO: Sebastián Jurado se viste de héroe al detener penal con la Sub 20. Sebastián Jurado nuevamente titularizó con el equipo sub 20 de Cruz Azul, una vez que se dio a conocer que había quedado fuera de la convocatoria de Robert Dante Siboldi, entrenador de la Máquina, para el duelo ante las Chivas.

El ex portero de los Tiburones Rojos de Veracruz se vistió de héroe al detener un penal al minuto 77’, con el cual preservó la ventaja de los Celestes en los instantes finales del encuentro ante Guadalajara.

No conforme con realizar una gran atajada al tiro de Zahid Muñoz, jugador de Chivas, el guardameta se sobrepuso a tiempo para impedir la caída de su meta por segunda ocasión al detener el contrarremate de Muñoz, quien intentó aprovechar el rebote otorgado por Jurado tras detener el penal, pero se encontró con una muralla.

La doble salvada de Jurado Roca valió la atención de las redes sociales de la Liga Mx, en donde se mostró el momento en el que jugador de Cruz Azul impedía el tanto del Rebaño Sagrado Sub 20 y mantenía la delantera de los visitantes.

Sebastián Jurado recibió el único tanto de las Chivas al minuto 64. En un tiro libre, Zahid Muñoz cobró con a media altura, sin embargo, su remate fue ligeramente desviado por un jugador de los Cementeros, quien cambió la dirección de la esférica. La nueva trayectoria del balón tomó por sorpresa al portero veracruzano, que quedó a contrapié y solamente observó cómo se incrustaba la redonda en su meta.

Sebastián Jurado.

Cruz Azul Sub 20 (2) vs (1) Chivas Sub 20#CruzAzul #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/qkjwCnz0r3

— ElAzulFiel™ 🚂 (@ElAzulFiel_) February 15, 2020