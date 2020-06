VIDEO: La desenfrenada fiesta de Novak Djokovic en plena pandemia. Novak Djokovic no logra salir del ojo del huracán. Con el circuito ATP parado por el COVID-19, ‘Nole’ se sacó de la manga un torneo denominado ‘Adria Tour’, mismo que reunió a los mejores tenistas del planeta.

La semana pasada, el torneo exhibición se realizó en Belgrado, ciudad natal de ‘Nole’. Tras la finalización de la competencia, los organizadores realizaron una fiesta que generó aún más polémica entorno a la raqueta número uno del circuito.

En el vídeo filtrado en redes sociales se aprecia a Djokovic cantando y saltando sin playera. Además, ‘Nole’ olvidó a ‘Susana Distancia’ en casa y brindó sinfín de abrazos sin respetar el distanciamiento social.

En las imágenes también aparecen otros tenistas, como Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Filip Krajinovic o Dusan Lajovic.

El ‘Adria Tour’ contó con gente en las gradas que no respetó el distanciamiento social y la mayoría no utilizó cubrebocas.

Tras las duras criticas que ha recibido en los últimos días debido a su actitud, Djokovic devolvió el ‘raquetazo’ durante el podcast de Eurosport ‘Tennis Legends’ en el que fue entrevistado por los ex tenistas Mats Wilander y Álex Corretja.

“Sé que ha habido algunas críticas especialmente de Occidente: ‘¿Por qué había una multitud? ¿Por qué no había distancia social? ¿Qué estaba ocurriendo y por qué están celebrando este tipo de evento en el medio de una pandemia tan dura en Occidente?’”, comenzó su relato.

‘Nole’ argumentó que “es difícil de explicar a la gente que la situación es realmente, realmente diferente en América o en Reino Unido con respecto a Serbia y los países de alrededor”.

El serbio aseguró que durante el certamen ‘Adria Tour’ se han apegado a las normas de seguridad para prevenir un rebrote de COVID-19.

“Obviamente desde el primer día de organización del Adria Tour, hemos estado siguiendo las reglas y las medidas que han sido acordadas por las instituciones de gobierno y las instituciones de salud pública. Nunca hemos cruzado esas líneas, siempre hemos esperado a que nos diesen luz verde sobre si podíamos o no tener público, y entonces hemos preguntado cuando ya podíamos tener, cuánto público podemos tener y si tiene que haber distancia social o no. Así que hemos pasado por todo este proceso y el resultado ha sido fantástico”, detalló Djokovic.

Nole aseguró que todo lo sucedido en el torneo estuvo pactado previamente con las autoridades gubernamentales.

“Al principio no pensábamos que pudiésemos tener público, y por supuesto que mucha gente ha perdido la vida por el virus y es muy difícil comprender cómo tratar con ello y cómo comportarse. Como atletas y tenistas obviamente queremos avanzar y encontrar formas, en zonas del mundo que hayan luchado con el coronavirus mejor que otras, para intentar organizar torneos, con público, sin público, con premios económicos, intentando involucrar a los patrocinadores”, detalló la raqueta número uno del ATP.

Serbia registra momentáneamente 12.616 casos de contagio de Covid-19, con 258 personas fallecidas, según último reporte oficial.

¡LA EMOCIÓN DE NOVAK DJOKOVIC 🇷🇸!

🎾 El número 1 del mundo venció a Zverev 🇩🇪 pero sin embargo quedó eliminado del #AdriaTour.

🎾 El serbio dijo: "No estoy llorando porque me hayan eliminado del torneo, sólo estoy abrumado por la emoción, porque esto me recuerda a mi infancia" pic.twitter.com/8UwW3xHNI6

— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 14, 2020