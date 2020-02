VIDEO: Futbolista femenil juega tras sufrir una escalofriante lesión. Una jugadora de futbol de Escocia ha dado de que hablar en las últimas horas al demostrar su dureza y ganas de continuar dentro del campo a pesar de sufrir una terrible lesión. Jane O’Toole, futbolista de St. Mirren se dislocó su rótula derecha y la devolvió a su lugar en base a manotazos.

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔 St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game. 📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 21, 2020

La capitana de St. Mirren sufrió la espeluznante lastimadura en el segundo tiempo del partido ante Inverness, correspondiente a The Champions League Cup, el domingo pasado. O’Toole disputó una pelota en media cancha con jugada rival. Al momento del choque, Jane cayó descompuesta y su pierna derecha hizo palanca en la cancha artificial.

St. Mirren WFC captain Jane O'Toole hammers back her displaced knee cap and plays full 90 min, even though they were losing 6-0 at that point.https://t.co/yIldjSB0R0 pic.twitter.com/3BmCx7eVE7 — Katsu Funai (@KatsuFunai) February 22, 2020

De inmediato, O’Toole se dio cuenta de su lesión y antes de sucumbir ante el dolor intentó acomodar su rótula, la cual se dislocó. La capitana comenzó a golpear en repetidas ocasiones su rodilla derecha hasta que logró acomodar su hueso de nueva cuenta en su lugar.

VIDEO: Futbolista femenil juega todo el partido tras sufrir dislocación de rodilla

Tras realizar este acto de valentía y dureza, Jane se tiró al piso y fue atendida por el cuerpo médico de su equipo. O’Toole fue retirada del campo por unos instantes, sin embargo, después de algunos minutos en la banda, regresó al campo y culminó el encuentro, lo que le ganó el respeto del mundo del futbol.

Watch the moment St Mirren Women’s skipper Jane O’Toole thump knee cap back in place after dislocation – and plays on. She has to hammer her knee cap back into place after dislocating it. pic.twitter.com/aHN1cGjTx1 — Lilian Chan (@bestgug) February 22, 2020

Desafortunadamente, Jane poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo, el cual perdió por goleada 7-0 ante Inverness.

NSFW 😨 A dislocated kneecap wasn't enough to stop St Mirren's Jane O'Toole 😬pic.twitter.com/dUsy5klHRu — Port Harcourt first son (@Forch_une) February 21, 2020

La increíble reacción de la jugadora escocesa despertó admiración entre sus contrincantes, que resaltaron su coraje. “Gran respeto hacia Jane O’Toole quien continuó jugando después de sufrir una dislocación de rodilla. Ella procedió a golpear su rodilla hasta regresarla a su lugar y luego regresó al campo de juego para guiar a su equipo por el resto del partido”, declaró Caley Thistle.

