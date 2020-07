VIDEO: El ‘picante’ baile de Pep Guardiola con la mujer de Bakero. En el marco de la resolución favorable del TAS sobre el castigo de la UEFA al Manchester City, la hija de José Marí Bakero recordó el ‘picante’ baile de Pep Guardiola con la mujer del ex futbolista de los Tiburones Rojos.

“Aquí mi madre y Pep dándolo todo”, escribió Lorea Bakero junto al vídeo donde se aprecia a Guardiola presumiendo sus pasos en la pista de baile.

Por si alguien todavía no ha visto este vídeo de mi madre dándolo todo con Pep😂 https://t.co/uO0gQFwrOk

El vídeo se remonta a la celebración del título del Barcelona en la campaña 90-91. El plantel organizó una fiesta en donde Pep Guardiola se lució en la pista con un sensual baile junto a la mujer de José Mari Bakero.

La polémica se originó en el inicio del filme cuando Pep pega su cabeza junto al de la señora de Bakero. Sin embargo, pese al ‘tonteo’, el propio ex Tiburones Rojos se tomó con calma el asunto y bromeó con Guardiola.

Entre 1988 y 1996, Bakero disputó 347 partidos con el Barcelona. De la columna vertebral del ‘Dream Team’ culé solo Amor (421), Zubizarreta (410) y Guardiola (384) sumaron más apariciones que José Mari.

Tras brillar con Barcelona, José Mari Bakero aceptó el reto de defender los colores de los Tiburones Rojos. A la edad de 34 años, el español recaló en el mítico ‘Pirata’ Fuente para regalar a los aficionados sus últimas genialidades.

“Irme a México no era irme a una aventura desconocida. Allí coincidí con Schuster, que estaba en Pumas, o Michel y Butragueño en Celaya. Me gustó el proyecto que me presentaron en Veracruz… Pero una vez allí sufrí muchísimo”, señaló hace unos años el español en entrevista con ESPN.

“Había escuchado el significado de jugar en altura, la dificultad que hay… Pero no lo podía imaginar hasta estar allí. Fue bestial, físicamente sufrí muchísimo y lo acusé”, compartió Bakero quien agradeció el enorme cariño que le brindó la afición jarocha.

“La experiencia fue espectacular. La ciudad, la gente, el cariño, el cuidado para que todo fuera bien… Acababa de nacer mi hijo y nos trataron, a toda la familia, con una cercanía que siempre agradeceré”.