VIDEO: El brutal KO de un luchador de la UFC a un señor mayor en un bar. Mike Perry perdió la cordura. Este martes por la noche, el peleador de la UFC protagonizó un altercado en un restaurante en Texas que terminó con un señor noqueado y en el hospital.

De acuerdo a información ofrecida por el portal ‘TMZ’, el incidente sucedió en el restaurante Lubbock, ubicado en Texas. Allí, Mike Perry, qua ya tenía algunas copas encima, comenzó a discutir con su acompañante en voz alto. Tras varias quejas de los clientes y advertencias del personal, se le ordenó al luchador dejar el lugar.

Mike se enojó con los empleados y se negó a marcharse. De acuerdo al vídeo que se viralizó en redes, Perry quería que la policía juzgara la situación para no ser acusado algo de lo que no hizo. Pese a la insistencia del personal para que se largara; el norteamericano continuó gritando y acusó a los trabajadores del lugar de haberlo ‘tocado’.

La situación se salió de control cuando un hombre, que estaba sentado en la barra, le contestó que se fuera y dejara de hacer escándalo. Mike Perry perdió la cordura, se acercó al señor y tras insultarlo le propinó varios golpes que lo mandaron al suelo. De acuerdo a ‘TMZ’, la víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital donde no pudo hacer una denuncia ya que, tras la brutalidad de los impactos, no logró recordar nada de lo sucedido.

La policía llegó instantes más tardes, pero no arrestaron a Perry, quien se marchó sin pagar la factura.

Cuando Perry se levantó del suelo tras la golpiza al señor, insultó a todos en el lugar y llamó nigger (término racista) a un empleado afroamericano. También se enfadó con la mujer que lo acompañaba a quien le gritó: “Te enseñaré cómo es”, al acusarla por no haberlo defendido.

Hasta el momento no hay declaraciones oficiales por parte de Perry, quien en 20 presentaciones como luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA) ostenta 14 triunfos y solo seis derrotas. Su último combate fue victoria ante Mickey Gall por decisión unánime el 27 de junio de este año.

Luego del altercado, Mike Perry utilizó sus redes sociales para explicar la situación.

Luego de que se desatara la polémica en redes sociales, Perry reaccionó en Twitter y solo escribió: “Sin comentarios”.

🔥 🤮 💩 👃 👁 👂 🔥

If you see us in public and you get too close, I’m gonna hit you. Social distancing says you gotta stay 6 feet away from us. You come in my bubble you getting Sparta kicked in the nuts and fuckin stone cold stunnered bitch ! #DimMak 👊🏻

— Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) July 7, 2020