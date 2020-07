VIDEO: Atropellan a técnico en plena carrera de NASCAR. Este fin de semana, se vivieron momentos de terror durante la carrera Hand Sanitizer 400 de la NASCAR, corrida en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Durante la competencia, Zach Price, técnico, fue atropellado, ante las miradas atónitas del resto de sus compañeros y de los espectadores que presenciaban el evento.

Zach Price, the rear tire changer for Ryan Blaney and the No. 12 Team Penske Ford team, was pinned briefly between two cars. He gave a thumbs up while safety crews helped him and has been taken to a local hospital. https://t.co/hLzGjT1NDJ — Michelle R. Martinelli (@MMartinelli4) July 5, 2020

Durante la vuelta 14, Price se encontraba en los pitts, en plena atención al automóvil de Ryan Blaney, cuando fue participe de un infortunado accidente. Zach fue arrollado y posteriormente prensado por otro carro, el cual previamente había estado envuelto en una carambola.

Brave people that climb over the wall on pit road. Happy to see the @Blaney pit crew member smiling with a thumbs up after a crash in the early goings of the #Brickyard400 on @NBC. pic.twitter.com/CCAak9kCCO — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 5, 2020

Price de inmediato cayó al asfalto y con mucho esfuerzo se resguardó, a la espera de ser atendido. El técnico fue auxiliado por paramédicos y fue subido a una ambulancia. Previo a su partida de la pista, Zach, quien iba atado a una camilla, levantó su pulgar, en señal de que se encontraba en buenas condiciones, pese a lo aparatoso de su accidente.

VIDEO: Atropellan a técnico en plena carrera de NASCAR, sin embargo, libra una lesión seria

Horas después de ser atropellado, Zach Price fue dado de alta del hospital en el que fue evaluado y viajará de regreso, junto con su equipo, al estado de Carolina del Norte, en donde será sometido a más revisiones médicas.

This guy is basically Superman. So glad he's smiling and okay. pic.twitter.com/PBHqOSK7Uf — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) July 5, 2020

La accidentada carrera fue ganada por Kevin Harvick, del equipo Ford, que rebasó espectacularmente en las últimas vueltas de la competencia a Danny Hamlin, quien no logró acabar el certamen, debido a un accidente. Harvick obtuvo su tercer cetro en Indianápolis y su cuarta victoria de la actual temporada de la NASCAR.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.