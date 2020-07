VIDEO: Así echaron de un antro a Erling Haaland. Un vídeo colgado en redes sociales dejó expuesto a Erling Braut Haaland. En el filme se aprecia al delantero del Borussia Dortmund, quien fue expulsado de un antro en su natal Noruega, donde fue a vacacionar tras la culminación de la Bundesliga.

En el filme se observa a un agente de seguridad del club nocturno empujando a Haaland. El ariete sensación de la Bundesliga no se quedó de brazos cruzados y encaró al guardia, aparentemente para pedir explicación sobre su expulsión.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

— Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020