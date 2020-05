VIDEO: Alburean al ‘Kun’ Agüero: “Saludos a …” Debido al parón por el COVID-19, los jugadores han estado en contacto con sus aficionados mediante sus redes sociales. Sergio ‘Kun’ Agüero es uno de ellos. El argentino aprovecha el confinamiento para presumir su talento en los videojuegos, pero en su última transmisión en vivo pecó de inocente.

El ‘Kun’ se disponía a jugar Fortnite. Mientras cargaba el videojuego, Agüero se dispuso a leer algunos comentarios de los fanáticos que estaban al pendiente de su partido. Fue entonces, cuando Sergio sacó su lado más inocente y cayó redondito en el ingenio de los ‘traviesos’.

“Mándame un saludo pero no, no sé si no me siguen… Rosa Melano, es mi prima, claro, ahí mándale un beso a Rosa“, dijo el ‘Kun’ Agüero.