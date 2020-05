Vidangossy culpa a Memo Vázquez de su terrible paso en Pumas. En 2015, el chileno Mathias Vidangossy desembarcó en Chiapas con ánimos de romperla en el balompié nacional. Tras un semestre con los Jaguares, el andino fue firmado por los Pumas de la UNAM. Con los universitarios, el sudamericano no despuntó y según relata, vivió un calvario gracias a Guillermo Vázquez, entonces técnico de los felinos.

En entrevista con el medio chileno ‘RedGol’, Vidangossy relató que ‘Memo’ Vázquez lo hacía jugar en una posición que no dominaba. El chileno, que ya venía arrastrando problemas de ‘confianza’ en el terreno de juego, terminó por hundirse en Ciudad Universitaria.

“Mi carrera siempre se basó en buscar encarar y meterme en espacios donde me impedían pasar. Me imaginaba jugando en mi casa con mi padre. Pero en el futbol profesional me intentaba limitar hacer eso, porque me decían que la jugada no debía ser así o no debía hacerlo. Ahí no encajo y se instala el primer rechazo a hacerlo” explicó Vidangossy.