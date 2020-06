“Me entero a través de los diálogos que vamos teniendo, de los proyectos que se piensan hacer, de las problemáticas que está viviendo la institución por la cuestión de la economía, entonces en ese momento, al darme cuenta de cómo viene todo, definitivamente no es un proyecto para mí, ahí es donde tomo la determinación de hacerme a un lado, el proyecto no era el conveniente, no me interesaba, bajo lo que es el proyecto deportivo y si le sumas la situación de la pandemia, es evidente que para qué estar arriesgando que a lo mejor no está dentro de lo que uno quisiera”, expresó el ‘Rey Midas’ en entrevista con ESPN.

Víctor Manuel Vucetich revela por qué renunció a Querétaro. A ocho días de haber anunciado su salida de Querétaro, Víctor Manuel Vucetich reveló el motivo de su renuncia del equipo. El ex entrenador de Querétaro aseguró que no estaba de acuerdo con los cambios que se avecinaban en el proyecto deportivo del equipo, por lo que decidió dar un paso al costado.

Vucetich detalló que no tenía conocimiento de que los Gallos Blancos se encontraban a la venta y que se enteró de esta situación una vez que había dejado su cargo. Asimismo, el estratega dio a conocer que Querétaro vive un complicado momento en la cuestión financiera, por lo que se sorprende que Grupo Caliente haya decidido deshacerse de esta franquicia.

No sólo el futuro del Querétaro tiene consternada a la plantilla, la salida del técnico Víctor Manuel Vucetich caló profundo; tanto, que la mayoría de los titulares ya dejó ver sus intenciones de salir del equipo cuanto antes #BarraBrava https://t.co/yTXrKlrkXf — Opinión El Universal (@Univ_Opinion) June 9, 2020

“Después de que había salido me entero de que se vienen los cambios, me imagino y eso lo puedo tratar de entender, que la circunstancia que vive el club era una situación realmente apremiante porque de por sí la institución no tenía ingresos por las televisoras. Ahora que vislumbraba lo que es la activación del torneo, donde no iba a haber taquilla, no habría esquilmos, no habría ingresos, yo creo que ahí fue donde les dio en la torre, hablando de cuestiones económicas”, finalizó.

