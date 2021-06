Víctor Manuel Vucetich confirma que Chivas tendrá refuerzos. Las Chivas no han dado mucho de qué hablar durante el receso del futbol mexicano, sin embargo, eso no significa que no puedan dar noticias en los próximos días. En conferencia de prensa, Víctor Manuel Vucetich confirmó que el equipo anunciará refuerzos, empero desconoce cuándo se concretarán los fichajes.

Sobre el tema refuerzos en Chivas 🐐https://t.co/SlGLLahiz4 — Futbol Picante (@futpicante) June 15, 2021

“En eso estamos [tema de refuerzos], eso no lo sabemos porque no depende de nosotros. Entonces, eso es algo muy importante que mencionar, pero que la gente entienda que sí estamos con la directiva en comunicación y la gente está haciendo su trabajo”, dijo el conocido Rey Midas desde las instalaciones dónde realiza el club su pretemporada.

CONFERENCIA @Chivas Vucetich da sus argumentos y defiende a su plantilla ante la falta de refuerzos.



“Pocos elementos reúne el perfil para jugar en Chivas. No querremos llenarnos con jugadores nada más porque si. Tenemos muy buenos jugadores y se trabaja con la cantera”. pic.twitter.com/MstHYbDHBN — Erick López (@_ericklo) June 15, 2021

Vucetich fue enfático y mencionó que aunque desea la llegada de nuevos jugadores al equipo, no considera que muchos futbolistas reúnan los requisitos para jugar en Guadalajara.

“Pocos elementos reúnen el perfil para jugar, desde mi expectativa, para jugar con el equipo de Chivas. No queremos llenarnos con jugadores nada más porque sí. Queremos que venga realmente a ayudarnos a mejorar, porque aquí tenemos muy buenos jugadores y se está trabajando mucho con la gente de la cantera”, añadió.

Víctor Manuel Vucetich no pierde la esperanza de contar con refuerzos rumbo al Apertura 2021 ⚽🎙️💰 https://t.co/FtqmS2bIOT — AS México (@ASMexico) June 15, 2021

Finalmente, Víctor Manuel Vucetich mencionó que, de momento, los jugadores de la cantera Rojiblanca tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en el primer equipo. “Hoy día veo que es una gran oportunidad que se le está dando a los jugadores mexicanos, tenemos grandes jugadores en cantera, entonces, vamos por buen camino”, concluyó.

¡Pocos refuerzos llegarán al Guadalajara! 😯

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de @Chivas dijo que "es posible que se incorporen uno o dos elementos para el torneo. Pocos elementos reúnen el perfil para jugar con Chivas." #Chivas #LigaMX@AgenciaJRF

Foto: @Leon_Iturbide pic.twitter.com/EC8v3qWRmV — Erick Juárez (@ElErick_28) June 15, 2021

Guadalajara concluyó el Guard1anes 2021 en la novena posición con 23 unidades y fue eliminado en el repechaje por Pachuca.

