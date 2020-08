Víctor Guzmán se arrepiente por fallar un examen antidopaje. Este martes, se dio a conocer que Víctor Guzmán podrá regresar a jugar futbol tras estar suspendido por fallar un examen antidopaje. El futbolista de Pachuca aseguró que se encuentra arrepentido de su comportamiento, así como de haber traicionada la confianza depositada en él por un par de clubes.

"ESTOY ARREPENTIDO" 💥 EXCLUSIVA con el 'Pocho' 💥 Víctor Guzmán habla por primera vez de lo ocurrido en su dopaje y la oportunidad que tendrá de nueva cuenta con #TuzosxFOX La entrevista que le realizó @RaulOrvananos ¡IMPERDIBLE! pic.twitter.com/9IlZikw4KR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 11, 2020

“Es algo que no lo quisiera para mí, el haberlo experimentado de esta manera. Arrepentido porque uno no cree que pueda haber gente que te pueda ocasionar problemas, daños. Arrepentido de dar la confianza que quizás no se lo merece”, expresó en entrevista con ‘Fox Sports.

Víctor Guzmán dijo estar arrepentido y aseguró que aprendió de sus errores ⬇️https://t.co/NwRS4T8M2p — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 11, 2020

Además, el canterano de las Chivas reveló que no fue completamente profesional y sugirió al resto de los futbolistas que cuiden de las personas que los rodean, así como de las situaciones a las que se exponen diariamente.

“Una de las cosas en las que siento que cometí es que quizás no fui profesional las 24 horas del día, en eso estamos trabajando para tratar de ayudar a más personas y más futbolistas de que se cuiden de lo que nos rodea, de lo que uno está expuesto como atleta”, añadió.

Víctor Guzmán fue traspasado previo al Clausura 2020 de Pachuca a Chivas, sin embargo, a escasos días del comienzo del torneo, el futbolista fue separado del equipo. Posteriormente se reveló que había dado positivo a una prueba antidopaje y fue regresado a los Tuzos. El ‘Pocho’ no ha jugado un compromiso oficial a lo largo de este 2020 por la suspensión a la que se hizo acreedor.

