Víctor Guzmán es refuerzo de Chivas.

Guadalajara anunció en sus redes sociales el fichaje del ‘Pocho’ Guzmán quien fue una de las piezas claves para que los Tuzos lograran el título del Apertura 2022 ante Toluca. En la dínamica que realizó el Rebaño para anunciar al volante ofensivo mexicano, trascendió que portará el dorsal ‘5’ en esta su vuelta al Rebaño Sagrado.

Guzmán regresa al Rebaño, de donde es canterano, con 27 años -en febrero cumplirá 28- después de siete años y medio en Pachuca con quien disputó más de 200 partidos con un saldo de 57 goles, 31 asistencias y tres títulos: dos Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Chivas anuncia el fichaje del ‘Pocho’ Guzmán, por segunda ocasión, la primera fue hace tres años cuando en enero del 2020 llegaba como uno de los ocho bombazos que dio el Guadalajara bajo la entonces nueva era de Ricardo Peláez como director deportivo.

Guzmán había firmado al igual que Uriel Antuna, el ‘ Canelo’ Angulo, Cristian ‘Chicote’ Calderón, José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Alexis Peña, José Madueña y consumó el regreso de José Juan Macías, quien había brillado con León en el último año.

El fichaje de Víctor Guzmán tuvo que cancelarse y fue regresado al Pachuca debido a que salió positivo en exámenes antidoping.

Hamilton defiende a jugadores de Francia

Destacan avances en práctica del Taekwondo

En los Tuzos no pudo jugar hasta siete meses después y tuvo un renacer en su carrera que le trajo como recompensa el título del Apertura 2022, aunque el futbol no fue justo y pese a que fue uno de los mejores mexicanos del 2022 quedó fuera del Mundial porque no le llenó el ojo de Gerardo ‘Tata’ Martino.

Víctor Guzmán tendrá su revancha y buscará despertar y liderar a un Chivas que sueña con volver a ser protagonista en la Liga MX con el legendario español Fernando Hierro en la dirección deportiva y el serbio Veljko Paunovic en el banquillo.

Pese a que se formó en Chivas, Víctor Guzmán emigró para debutar con los Tuzos en el Apertura 2015 y posteriormente convertirse en uno de los referentes en la época moderna de los hidalguenses.

Finalmente, Pachuca envió un sentido mensaje de despedida al Pocho en redes sociales, el cual fue acompañado de un video en el que se recopilan sus mejores momentos con el equipo.

Víctor Guzmán es refuerzo de Chivas.

“Aquí debutaste, creciste e hiciste historia… ¡Gracias por tu enorme entrega a este escudo que siempre será tu casa Víctor Guzmán! ¡Éxito!”, se lee en el posteo realizado por los Tuzos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ