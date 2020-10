Víctor González confiesa su llanto tras ganar Serie Mundial.

El pitcher mexicano de los Dodgers recordó a su fallecido padre quien, asegura, “lo ayudó desde el cielo”.

Víctor González, lanzador mexicano de los Dodgers recién coronados campeones de la Serie Mundial, se confesó y relató que sus lágrimas tras acabar el último partido del Clásico de Otoño fueron por recordar a su fallecido padre, Guillermo González.

“Por mi papá, yo lloraba porque lo único que me pasaba por la mente es que no le iba a poder decir que su hijo es campeón mundial. Creo que eso me hizo llorar bastante porque yo sé que mi mamá está muy orgullosa de mí porque tiene un hijo que es campeón del mundo, pero cuando me salían las lágrimas lo primero que pensé fue en mi papá”, confesó González en entrevista a ESPN.

“Todos dicen que ellos nos ven de allá en el cielo, entonces creo que si él me estuvo viendo desde allá está feliz por eso. Pero me hubiera gustado poder agarrar mi teléfono y decirle, ‘¿sabes qué?, tienes un hijo que es campeón de las Grandes Ligas'”, agregó.

Además, González compartió el ritual que tiene en memoria de su padre cada vez que sale a enfrentarse a los bateadores.

“Siempre escribo en la loma sus iniciales, una cruz y volteé a ver su nombre y lo único que dije fue: ‘ayúdame’”.

Víctor González fue el pitcher ganador en el sexto y último partido de la Serie Mundial 2020 y su compatriota Julio Urías, con quien celebró especialmente el triunfo, se anotó el salvamento.

