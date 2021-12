Víctor Barrales Jr cierra par de Top-10 en Nascar México.

Dio por terminada la participación de Víctor Barrales Jr. en la categoría Nascar Challenge el pasado fin de semana durante la semifinal y final del campeonato más importante de Latinoamérica, NASCAR PEAK México, saliendo con doble Top-10 del Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.

Con una entrada importante por parte de la afición poblana, fue como Víctor Barrales Jr. se enfrentó a los rounds finales de la categoría NASCAR Challenge. Con el auto #30 HAAS CNC/ QUALITAS Insurance Company/Osito Poky/ Salsa San Luis/ Grupo Hi-Tec, en dos días llenos de actividad con par de carreras en el trazado de 2,590 metros ubicado en Amozoc.

El del ANVI Motorsport inició actividad en pista el sábado 4 de diciembre con una sola práctica y sesión de calificación. En la que conseguiría el lugar 14 de salida. Desde el cual vendría para cerrar en el lugar 7 tras la hora y cuarenta minutos de competencia. Concretando así una remontada importante con Top-10 en lo que representó la fecha 11 del campeonato.

Ya el domingo 5, la actividad se reducía a una sola práctica y competencia pactada a 80 vueltas o 100 minutos en donde los contactos fueron protagonistas ante una afición expectante realizando gran entrada ambos días. Ante ello, el potosino conseguía salir avante para cruzar la meta en el octavo sitio. Y de esta forma poner punto final a la temporada con un nuevo Top-10.

Víctor Barrales Jr.: “Ha sido una temporada diferente que me ha servido mucho como preparación, en donde he crecido mucho. Me siento contento con este cierre, fue complicado, pero se pudo salir con un par de buenos resultados para mí y para el equipo”.

“Vamos a seguir trabajando en el ANVI Motorsport pensando ya en el 2022, en dar un paso más adelante y como siempre. Agradecido con todos lo que han formado parte de este proyecto, equipo, patrocinadores, familia, porque sin ellos nada de esto podría ser posible”.

Víctor Barrales Jr cierra par de Top-10 en Nascar México.

Así baja el telón de la temporada 2021 para Víctor Barrales Jr. en NASCAR México Series un año importante para el piloto que buscará seguir cosechando buenos resultados en el 2022.

