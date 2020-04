Víctimas mortales de COVID-19 en el mundo del deporte. La pandemia de COVID-19 ha impactado la vida de cientos de millones de personas a lo largo del mundo. La inmensa mayoría ha sido afectada al tener que permanecer en casa; mientras que otros cientos de miles han contraído la enfermedad. Sin embargo, también existen aquellos que no pudieron ganar la batalla contra este padecimiento.

El mundo del deporte no ha sido ajeno a lo anterior, prácticamente todas las ligas se encuentran suspendidas o a la espera de poder arrancar. Empero, tal vez el daño más grave sean las vidas que el virus SARS-CoV-2 ha reclamado en las últimas semanas.

Te presentamos algunos de las figuras de los deportes que tristemente han fallecido durante esta crisis sanitaria.

España ha sido uno de los países más golpeados por la contingencia de salud provocada por el coronavirus. Por esta razón, varios ex jugadores y un histórico directivo han fenecido al infectarse de este mal.

Lorenzo Sanz, ex presidente de Real Madrid, murió a los 76 años debido a las complicaciones del COVID-19. El otrora jefe de la ‘Casa Blanca’ marcó época al final de la década 1990 y principios del 2000 al llevar al club a un par de títulos de Champions League, así como una Liga y una Súper Copa de España.

Benito Joanet, ex futbolista y ex entrenador español, pereció a los 84 años tras contraer el letal virus que ha puesto de cabeza al mundo entero. Además, Goyo Benito, otrora integrante de Real Madrid, ganador de seis Ligas y cinco Copas del Rey, falleció a los 73 años.

Por último, José Luis Capón, histórico defensor lateral de Atlético de Madrid, dejó de existir a los 72 años de edad debido a una neumonía derivada del coronavirus.

Estados Unidos fue considerado desde hace algunas semanas el foco mundial de la pandemia, al representar un gran porcentaje de los casos y muertes a nivel global. Esta lamentable estadística de deceso incluye a un par de ex jugadores de futbol americano, quienes no pudieron superar al COVID-19.

Orlando McDaniel murió el pasado 29 de marzo en su domicilio, ubicado en Texas, a la edad de 59 años, tras enfermar del nuevo coronavirus. El otrora receptor fue seleccionado por los Broncos de Denver en la segunda ronda del Draft de 1982 y solamente disputó una temporada en la NFL.

El icónico pateador Tom Dempsey partió de este mundo el 4 de abril de 2020 a los 73 años. El otrora integrante de los Santos de Nueva Orleans era recordado por poseer durante varios años el récord del gol de campo más largo de la historia de la Liga (63 yardas). Desafortunadamente, murió tras contraer coronavirus unas semanas antes de su deceso.

Pape Diouf hizo historia en 2005 al convertirse en el primer presidente afro descendiente en la historia de la Ligue 1 al tomar las riendas de Marsella. Por desgracia, su brillante trayectoria se vio interrumpida hace unas semanas al fallecer a consecuencia del COVID-19.

Ha fallecido Silvio Devoto, honorable Ex Presidente de BSC, fue miembro del Trib.Electoral BSC 2015, cuando irrumpí con cámaras en esas oficinas a evidenciar los camarones y me suspendieron como socio, él me felicitó, "BIEN HECHO IVANCITO, POR MI PARTE ESTÁS DISCULPADO" me dijo. pic.twitter.com/LBeXYsFcvJ

— Iván Triviño (@IvanTrivinoS) March 30, 2020