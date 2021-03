Vicky Tovar pide más oportunidades para las árbitras en la Liga Mx. Para festejar a las mujeres en su Día Internacional, la Liga Mx designó por primera vez en su historia a una árbitra en cada uno de los partidos de la fecha 10 del Guard1anes 2021, sin embargo, ninguna fungió como la silbante principal. Ante esto, Virginia Tovar, la primera mujer en arbitrar en la primera división, cuestionó las pocas oportunidades que reciben en el máximo circuito.

“La capacidad la va a haber cuando haya práctica. Quiero saber por qué no les dan chance a las árbitras. Igual que se equivoca un compañero se puede equivocar una compañera, pero no les dan seguimiento y siempre están todas en la Liga Femenil; ¿así cuándo las van a poner en primera?”, declaró Vicky en entrevista con ESPN.

"YA ME HABÍAN ELEGIDO PERO…" 😮



Asimismo, Tovar sugirió a la Comisión de Arbitraje nominar a las árbitras para silbar en juegos en todas las categorías, aunque eso incluya tener dos asignaciones en una misma semana, incluyendo los partidos de la Liga Femenil Mx.

“Soñamos en tener una liga y ya está ¡guau!, es excelente. Y a nivel internacional también se va a mejorar nuestro futbol femenil y la Selección Nacional, pero como árbitras, no. Yo quisiera que les den un partido en la Femenil y que el fin de semana las manden a la Tercera, a la Segunda, a la Liga de Ascenso; si quieren darles doble también podemos”, agregó.

Por último, Vicky Tovar señaló que no se quiero morir sin ver otra árbitra en primera división. Me da tristeza que haya pasado tanto tiempo, después de mí, y no ver otra árbitra dirigir en primera”, concluyó.

