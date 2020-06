Vicky Tovar pide más árbitros mujeres en la Liga Mx. Virginia Tovar hizo historia en el futbol mexicano al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga Mx. Vicky fue la encargada de impartir justicia en la cancha en el duelo entre Irapuato vs América, disputado el 22 de febrero de 2004, durante el Clausura 2004.

¿Recuerdan este partido? Vicky Tovar fue árbitro central ese día. pic.twitter.com/MwEANrTQY1 — Historia CF_América (@History_America) July 10, 2016

A 16 años de este hito, la ex silbante pide que se designen a más mujeres como nazarenas, gracias a que en esta época es más “fácil” llevar las acciones debido a la aparición del VAR y su capacidad de corregir los errores arbitrales.

⚽📹 Vicky Tovar contó a RÉCORD que hoy sería más sencillo para una mujer silbar, pues los árbitros son más “comodinos” por el VARhttps://t.co/XIkb0o1nuI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 7, 2020

“Siento que ahí ya deberían de poner a una mujer a arbitrar ¡porque es más fácil! Porque, por ejemplo, cuando yo debuté, si no hubiera marcado un penal, pues el VAR me hubiera dicho; es válido porque tienes el instrumento, en caso de que el árbitro no vea, entonces se hace justicia; claro: hay que tratar de arbitrar con lo menos que se pueda auxiliar del VAR”, expresó Tovar en entrevista con el diario ‘Récord’.

Vicky Tovar pide más árbitros mujeres en la Liga Mx y asegura que el VAR facilitaría su trabajo

Tras su retiro como árbitro, Vicky ha continuado ligada al futbol e incluso formó parte del equipo de silbantes que instauraron el VAR en México; sin embargo, decidió renunciar a su puesto, debido a las constantes críticas que recibía por parte de Arturo Ángeles, encargado de dirigir el VAR.

#DíaInternacionalDeLaMujer 🙅 ¡Vicky Tovar revela actos de MISOGINIA en LigaMX! 😰 Ojo a lo que le decía Borgetti: https://t.co/TOkAKG2AbI pic.twitter.com/hSuUC6J1Pj — MedioTiempo (@mediotiempo) March 8, 2017

“Hice cursos de VAR, estuve como tres años trabajando; en el partido inaugural. Luego ya no, porque el encargado del VAR es Arturo Ángeles y en la tercera temporada me dijo que ya no seguía, porque yo no tenía capacidad. ¡Ah, cañón!, le digo, ¡entonces yo no sé cómo llegué a Primera División si no tengo capacidad!”, añadió.

Vicky Tovar, Isabel Tovar y Jesús Sevilla serán los encargados de estar en la cabina, en la unidad móvil del VAR. pic.twitter.com/VpMIFTdQkh — Natalia León (@_NataliaLeon_) October 20, 2018

Vicky Tovar dirigió cuatro partidos de la Liga Mx a lo largo de su trayectoria. Asimismo, participó en dos Copas Femenil y dos Mundiales Femenil.

