Vicente Del Bosque: “Me hubiese gustado dirigir a Messi”.

Uno de los entrenadores que levantó la Copa del Mundo aseguró que le hubiera encantado poder tener bajo sus órdenes al 10 del Barcelona y la Selección Argentina.

“Yo he estado muy contento con todos los que he tenido tanto en el Madrid como en la selección. Pero indudablemente con los grandes jugadores estás mucho más tranquilo claro que me hubiera gustado”. Aseguró Vicente Del Bosque, exDT de la Selección de España, con quien levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Por otro lado y ante el debate popular de si es mejor Maradona o Messi, desarrolló.

“Yo creo que son dos grandes jugadores, nosotros estamos deslumbrados en la actualidad con Messi, es un jugador extraordinario, increíble. Y nunca ha jugado mal, siempre le ha aportado al equipo”, en diálogo con “De caño vale doble”.

Además, sobre los argentinos que le tocó dirigir, explayó: “He tenido varios compañeros argentinos estupendos, no puedo hablar solo de uno, Chupete Guerini, Quique Wolff, Roberto Martínez, Oscar Pinino Más, seguro me olvido algunos, en fin, fueron gente fantástica en todos los sentidos, me llevo bien con ellos, tengo un excelente recuerdo de todos ellos.

“Y bueno, de los que he tenido, Fernando Redondo es uno de mis ídolos, de nuestros héroes, porque es un hombre íntegro en todo sentido, dentro y fuera del campo”.

