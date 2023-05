Viajan las Rojas de Veracruz, para jugar ante Panteras.

Juegan en Aguascalientes, domingo y lunes. Tenemos que mejorar”, dijo Israel Zermeño.

Luego de ganar la serie ante Fuerza Regia, las Rojas de Veracruz amanecen en el sexto lugar de la tabla general de la Temporada 2023 de la Liga Sisnova LNBP Femenil con sus 11 unidades producto de cinco triunfos y una derrota; con 410 puntos a favor por 379 en contra para una diferencia de más 31.

Angie Tompkins

Las Rojas ocupan el primer lugar en defensiva al ser el equipo que menos puntos ha recibido con 379, para un promedio de 63.17 por partido. Y ocupa el décimo lugar como el que menos anota con 68.33 por juego. Como Local está empatado con Astros de Jalisco pero las tapatías con mejor diferencia ya que las porteñas han anotado 248 puntos y recibido 236 en casa. Como visitante, marchan invictos con dos triunfos junto con Panteras, Adelitas y Plateras.

Luego de su victoria en el segundo juego de la serie ante Fuerza Regia, el equipo que jugó ante las regias tuvo descanso y solamente se presentaron a hacer trabajo individual en la duela del Auditorio “Benito Juárez” algunas de las jugadoras que no tuvieron actividad.

El equipo viaja este viernes hacia Aguascalientes para enfrentar su duelo ante las invictas Panteras, serie programada para el 28 y 29 del presente mes en el gimnasio “Hermanos Carreón” de la capital hidrocálida. El duelo del domingo será a las 4.00 de la tarde; en tanto que el del lunes está programado para las 8.30 de la noche.

Al término del segundo juego ante Fuerza Regia, el cual ganaron las Rojas después de venir de atrás y en los últimos segundos del encuentro, el entrenador Israel Zermeño reconoció que pese a que su equipo estuvo “desconectado al principio. Lo volvimos a hacer”.

Ebdi Xicotencatl

“No sé si decir que afortunado o desafortunado, otra vez un `comeback`, ahora de 20 puntos, con el equipo desconectado al principio. Obviamente, no quiero que suene a justificación, pero jugar dos días seguidos siempre lleva un desgaste físico mayor. Lo tengo que decir claro, lo volvimos a hacer. Creo que estamos viendo lo peor y lo mejor del equipo. Ahora lo que nos toca es trabajar sobre lo peor, saber que no podemos estar así, porque no todos los equipos van a ser iguales; tenemos que enfocarnos en lo nuestro, mejorar en lo que no estamos haciendo bien y pensar ante Panteras, porque el domingo ya estamos jugando otra vez”, enfatizó Zermeño.

El entrenador hidrocálido señaló que el primer objetivo del equipo “es llegar a play-off y si en el camino logramos posicionarnos en un buen lugar pues eso te da una cierta ventaja por el tema localía: pero sabemos que en el baloncesto no hay nada para nadie y ayer fue más que claro eso”.

