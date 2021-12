Viaja la Sub-15 de la Liga Municipal al Nacional.

Carlos López / El Dictamen

Cargados de ilusiones y con la mente puesta en conquistar el título, los integrantes de la Selección Sub 15 de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Boca del Río-Veracruz. Viajaron la mañana de este domingo a Zacatecas para su participación en el Campeonato Nacional Scotiabank, que organiza la Federación Mexicana de Fútbol a través del Sector Amateur.

Encabezados por el presidente de la LMF, Manuel Canela Santos en conjunto con el vicepresidente, Carlos Cámbara. Así como por el director técnico,Carlos Cámbara González, los jóvenes veracruzanos iniciaron su aventura en busca de convertirse en el mejor equipo del país en la categoría Sub 15.

El Campeonato Nacional Scotiabank Sub 15, que organiza la Federación Mexicana de Fútbol a través del Sector Amateur. Se realizará del 6 al 11 de diciembre en la Ciudad de Zacatecas.

El cuerpo técnico de este equipo es liderado por Carlos Cámbara González, quien es auxiliado por Gustavo Gómez Ruiz. Quienes lograron el título de la Zona V de la Liga Nacional Juvenil. Tras el parón por la pandemia, en el año 2020 y se reanudó hasta el 2021 para jugar la liguilla en el municipio de Xalapa. En donde se alzaron con la copa venciendo en la gran final a Iniciativa 7 por marcador de 3 a 1 y obteniendo el boleto para este Nacional sub-15.

Por lo tanto, el plantel que hizo el viaje para tomar parte de este evento lo integran Altamirano Gutierrez Adan Said, Huerta Hernández Camilo Alexander. Salazar Rodriguez Daniel Enrique, Moreno Díaz David Antonio, Carmona Mata Fernando, Peña Lagunes Isaac Emanuel López Huesca Jaime Alberto, Antely Lara Javier. Martinez Barquin Joaquin, Mina Dominguez Jose Manuel, Paez Ramón Julian, Grajales Rodriguez Leonardo, Montes Morales Leonardo Martí, Uribe Gaítan Luis.

El director técnico de la sub-15, Cámbara Gonzalez agradeció a los papás por seguir apoyando este proyecto a pesar de las circunstancias. Con lo de la pandemia siempre estuvieron ahí apoyando a sus hijos.

Finalmente, “el apoyo de los padres de familia, porque no ha sido fácil, es un proceso que no fue de un año. Fue un proceso que terminó siendo de dos años prácticamente y no dejaron de apoyar a sus hijos y de apoyar al equipo y agradecer a los chicos por valorar el esfuerzo de sus padres y a todas las partes que pusieron su granito de arena para llegar hasta el nacional”.

