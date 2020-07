Vettel reconoce pláticas con Aston Martin. En las últimas horas, reportes de la prensa internacional sitúan al mexicano Sergio Pérez con un pie fuera de Racing Point. ‘Checo’ perdería su asiento en Aston Martin ante la llegada del cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, Sebastian Vettel.

De cara a la tercera cita de la campaña, Vettel reconoció estar en ‘charlas informales’ con Racing Point para el próximo año. Empero, el alemán aclaró que se tomará su tiempo para escoger a su nuevo equipo.

Mientras que Racing Point, que a partir de 2021 se llamará Aston Martin, deberá debatir si sacrificar a Sergio Pérez para firmar al alemán; Vettel considera que de momento no es tiempo de tomar dicha decisión.

Vettel entre dejó ver que podría tomarse un tiempo o probar suerte en otras competencias, tal como lo hizo Fernando Alonso en los últimos dos años.

“Cualquier cosa en esta etapa todavía está abierta. No sé, competir el año que viene, no competir el año que viene, quizás volver, o no conducir más. O, no sé, hacer algo diferente. Así que no estoy presionado o sintiendo presión para tomar mi decisión de continuar”, explicó Vettel.