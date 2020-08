Vettel explica encuentro con jefe de Racing Point. En los últimos meses se ha rumorado que Sebastian Vettel ocupará uno de los dos asientos de Racing Point para la próxima campaña. El propio ‘Seb’ aseguró que tuvo ‘charlas informales’ con la escudería británica con sede en Silverstone.

A principios de semana, Mark Sutton, fotógrafo de Fórmula 1, reveló que vio a Vettel subirse a un carro con el jefe del equipo de Racing Point, Otmar Szafnauer. Consultado sobre el acontecimiento que ocurrió tras el pasado GP de Gran Bretaña, ‘Seb’ confirmó la noticia.

“Es correcto, nos dirigíamos a la gasolinera. Después de repostar, él se fue a casa y yo me fui a otro lugar. Era un buen coche, un Ferrari Pista. Y recuerdo que hace años lo oí hablar del coche y ahora tiene uno. Me dijo que se quedó sin gasolina y le dije: ‘Bueno, ¿dónde vas? Y resulta que íbamos en la misma dirección. Fui con él a la gasolinera y luego me fui a otro lugar”, explicó el cuatro veces campeón de la F1.

El encuentro entre Vettel y Szafnauer causó polémica en el mundo del automovilismo. El alemán explicó que en todo momento se siguieron los protocolos de la FIA y que ambos usaban cubrebocas.

“La gente monta un escándalo por todo y, en realidad, no le veo el sentido. No veo la noticia en eso. Pero está bien”, lamentó Vettel.

Szafnauer siempre ha defendido que Racing Point tiene contrato con sus dos pilotos para el próximo año, aunque admitió que es amigo de Vettel desde hace años. El de Ferrari, por su parte, mantiene que no hay prisa en revelar su futuro.

“No hay nada por mi parte, no tengo noticias ni nada que anunciar. Quiero decir, conozco a Otmar desde hace mucho tiempo y ya me había subido a su coche, ¡pero entonces a nadie le importaba!”; detalló el alemán y agregó.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hablar con la gente que conoces no es tan raro. Tengo muchas posibilidades, tal vez no tantas en la Fórmula 1, ya que hay pocos asientos libres”, sentenció.

