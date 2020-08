Vettel carga contra Ferrari: “La estrategia no tenía ningún sentido”. La última campaña de Sebastian Vettel en Ferrari está siendo un calvario para el teutón. En el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, el cuatro veces campeón de la Formula Uno señaló que su monoplaza estaba lejos de ofrecerle un nivel competitivo. Ahora, en el GP del 70° Aniversario, el alemán sufrió varios reveses en Silverstone y terminó fuera de los puntos.

‘Seb’, que no calificó a la Q3, cayó al último lugar de la parrilla apenas en la primera vuelta. Un trompo en la primera curva representó apenas el primero de los obstáculos que sufrió el alemán en suelo inglés.

Tras el trompo, Vettel poco a poco fue recuperando posiciones en la parrilla, pero la estrategia de Ferrari lo metió en el tráfico. El alemán, frustrado, se lo hizo saber a su equipo mediante la radio, sugiriendo que lo habían ‘arruinado’.

“Hablamos esta mañana que no había sentido en parar sabiendo que saldríamos en tráfico, y eso es exactamente lo que hicimos. También montamos el duro, que solo utilizamos unas 10 vueltas, posiblemente ni siquiera tantas. Así que no tuvo ningún sentido”, detalló Vettel quien no se encuentra viviendo sus mejores días en la ‘Gran Carpa’.

“Quiero decir, ¿por qué poner el duro para 10 vueltas y luego el medio para otras 20? Me quedé sin neumático hacia el final. Así que hablamos exactamente de eso. Imagino que no es el mejor trabajo que pudimos hacer hoy”, abundó.

Al final, Vettel culminó doceavo mientras que su compañero, Charles Leclerc, exprimió al máximo sus llantas para acabar cuarto con apenas un pitstop.

Los problemas de Vettel en Silverstone ya comenzaron la semana pasada, con casi idénticas complicaciones en el GP de Gran Bretaña, donde nunca estuvo cómodo con el coche.

“Hemos pasado dos semanas muy malas. No sé qué pasó con el ritmo. Es un poco extraño. Ciertamente, no es el mejor día de mi vida, es un poco frustrante”, detalló el alemán.

After a late pit stop, @LewisHamilton was FLYING in the closing laps 🚀 Flying past Leclerc and Bottas to take P2 on the podium 👀#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/uVuAe2eRxB — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

