Vettel abandonará Ferrari al término de la campaña. Luego de cinco años con Ferrari, Sebastian Vettel y la escudería italiana han decidido ponerle fin a su relación. Mediante un comunicado, ambas partes expresaron su deseo de continuar en caminos separados.

Tras poner la ‘Gran Carpa’ a sus pies al ganar cuatro títulos con Red Bull, Vettel se convirtió en la gran apuesta de Ferrari en 2015. Sin embargo, no contaban con el talento de Mercedes que contó con el apoyo de Lewis Hamilton y Nico Rosberg para echar por tierra los intentos de la escudería italiana de regresar a la cima.

“Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no hay deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, mencionó el piloto alemán de 32 años.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

Con la escudería de Maranello, Vettel no pudo vencer a las ‘flechas de plata’ y se conformó con dos subcampeonatos en los últimos años (2017-2018). Con Ferrari únicamente subió a lo más alto del podio en 14 ocasiones y la pasada temporada fue un auténtico desastre.

“Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque para una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesito para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro”, abundó Vettel quien cederá el puesto de piloto principal al monegasco Charles Leclerc.

Ferrari se pronuncia

Mattia Binotto, director del equipo de Ferrari, explicó que la ruptura con Vettel se dio de manera conjunta al no llegar a un acuerdo contractual.

“Esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastian, una vez que ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como conductor y como persona”, detalló Binotto.

Pese a que con Vettel no obtuvieron los resultados trazados y fueron siempre la sombra de Mercedes, para Binotto no hubo una ‘razón específica’ para la separación.

“No hubo una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros objetivos respectivos”, abundó el italiano.

Afirmó que Vettel ahora pasó a ser parte de la historia de la escudería con sede en Maranello luego de conseguir 14 victorias en Grandes Premios, aunque jamás pudo conquistar el campeonato del mundo, a falta de lo que suceda en la campaña 2020.

“Ha terminado tres veces entre los tres primeros lugares del Campeonato de Pilotos, haciendo una contribución significativa a la presencia constante del equipo en los tres primeros de la clasificación de Constructores”, sentenció Binotto.

De esta forma, al terminar la campaña, Leclerc contará con un nuevo compañero de equipo y se especula que podría ser Lewis Hamilton.

Who do you think will replace Sebastian Vettel at @ScuderiaFerrari?#F1 pic.twitter.com/pfs6kxMzfS — Formula 1 (@F1) May 12, 2020

