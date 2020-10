Vetan a nadadora que denunció a su entrenadora.

Desde hace 8 meses, la nadadora artística Teresa Alonso García denunció en Instagram a su entrenadora Adriana Loftus. Lo anterior por presunta violencia psicológica y acoso por más de 3 años. Alonso explicó que incluso Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, sabía de esta situación y no se ha hecho nada el respecto.

Alonso García empezó a entrenarse en natación, gimnasia, ballet, danza contemporánea y taekwondo, hace 12 años. Participó en los Juegos Panamericanos de Lima del año pasado, pero su queja le ha hecho que esté vetada del equipo y sin la beca de la Federación.

“Yo denuncié a principios de febrero y las repercusiones fueron que me vetaron del equipo, la Federación me quitó la beca que tenía. No recibo absolutamente nada, como si de alguna manera me sigue queriendo dañar como persona”, dijo. “Ya me vetaron de Selección Nacional, lo toman como si yo hubiera renunciado, ya empecé a hacer los movimientos y no me voy a rendir. Porque sé que esto no solo pasa en mi deporte, sino en muchísimos deportes más”. Incluso señaló que la entrenadora le quitó el 8% del premio que les dio el presidente López Obrador por su desempeño en Lima 2019. Donde ganaron la medalla de plata en la justa.

“Es un sí o sí, te lo ponen como un ‘si quieres’, pero sabemos las repercusiones que lleva decir ‘sabes que no puedo’. Nos reíamos, pero sabíamos que realmente era un abuso”, lamentó. “Se sufre ahí nepotismo, ya que el que está a cargo de la salud mental del equipo es su esposo”. De modo que nadie le prestaba atención.

A la espera de una resolución, su abogado le comentó que existe la posibilidad de que le soliciten una reconciliación con la entrenadora, algo que le parece absurdo. “Es como decirte, te vamos a reconciliar con tu violador, con la persona que abusó de ti cuatro años”, ironizó, por lo que ellos llevarán todo hasta las últimas instancias.

