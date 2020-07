Verstappen tras el choque: “Segundo es como ganar”. Parecía que Max Verstappen se había levantado con el pie izquierda en Hungría. Tras clasificarse séptimo, el holandés sufrió un choque previo a la carrera. Sin embargo, el equipo de Red Bull ‘abrazó’ la adversidad y permitió a ‘Mad Max’ contar con un carro competitivo para el banderazo de salida.

Antes de la carrera, Verstappen estrelló su monoplaza sobre la pista mojada en la vuelta de reconocimiento; causando daños en la parte delantera de su RB16. El equipo de mecánicos se vio orillado a trabajar contra reloj para componer el monoplaza del holandés. En cuestión de minutos, los elementos de Red Bull repararon el alerón delantero, la nariz y la suspensión, entregando el carro justo a tiempo para el banderazo de salida.

“Al principio no fue como quería, por supuesto, acabé contra las barreras en la vuelta camino a la parrilla. Pero los mecánicos hicieron un trabajo increíble para arreglar el auto. No sé cómo lo hicieron, pero fue increíble. Hay que darles todo el mérito del segundo lugar, me hicieron muy feliz”, apuntó el holandés.