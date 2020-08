Verstappen sobre su victoria: “No me lo esperaba”. La estrategia le dio grandes dividendos a ‘Mad Max’. Tras largar con el compuesto duro en el Gran Premio del 70° Aniversario, Max Verstappen dio cátedra de cómo gestionar los neumáticos y vio la bandera a cuadros; terminando con la dictadura impuesta por Mercedes en el inicio de temporada.

A comparación de las ‘flechas plateadas’, que partieron con compuesto medio, Verstappen inició con el duro de Pirelli. El piloto de Red Bull alargó su primer ‘stint’ y eso le permitió tener un gran colchón respecto a los Mercedes.

“No lo esperaba. Pero después del primer stint, parecía que estábamos muy bien con los neumáticos. Por supuesto, era un signo de interrogación cómo le iría a Mercedes con el neumático duro”, explicó Verstappen.

@Max33Verstappen reflects on his #F170 win

‘Mad Max’ salió de los pits tras su primera parada justo detrás de Bottas. El holandés no tuvo problemas en pasar rápidamente al finlandés para posteriormente dejar los medios y regresar al compuesto duro.

En la recta final, Verstappen esperaba una reacción agresiva de Hamilton, pero el multicampeón británico tuvo que entrar a pits por segunda ocasión debido al desgaste de sus neumáticos.

“Tuvimos mucho ritmo en el auto, no tuve muchos problemas con los neumáticos. Seguimos presionando y, por supuesto, es un resultado increíble ganar aquí. Tuvimos un gran día. Creo que todo salió bien, tuvimos la estrategia correcta. Todo funcionó sin problemas. Estaba increíblemente feliz de ganar”, explicó Verstappen quien puso fin a las victorias consecutivas de Mercedes.

YESS BOYSS!! I'm incredibly happy with this win, I didn't see this one coming! 💪 Thanks to @redbullracing and @HondaRacingF1 for their continued hard work 👏 Now let's celebrate and hydrate🏆🍾👏

El resultado eleva a Verstappen a la segunda posición del campeonato de pilotos por delante de Bottas, que terminó la carrera en tercer lugar, y lo deja a sólo 30 puntos del líder, Hamilton.

Consultado sobre si tiene un monoplaza para vencer nuevamente a Mercedes en el Gran Premio de España el próximo fin de semana, Verstappen respondió:

“No sé, creo que necesitamos usar neumáticos blandos, que parece que se adaptan a nuestro auto. Pero lo veremos de nuevo en Barcelona. Creo que, en este momento, estamos muy contentos de haber ganado”, detalló Verstappen.

