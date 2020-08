Verstappen ganó el GP del 70 aniversario de la Fórmula 1.

Max Verstappen se llevó la victoria en el festejo del Gran Premio de los 70 años de la Fórmula 1 celebrado en Silverstone Inglaterra, adelantó a Vatteri Biottas y Lewis Hamilton para cerrar el podio.

El arranque de la carrera sorprendió a Nico Hülkenberg que perdió ante Max Verstappen y sus llantas duras. Pero no tanto como la frenada de Charles Leclerc asustó a Sebastian Vettel que en la reacción terminó trompeado y cayó al final de la parrilla.

Las paradas para cambios de llantas llegaron pronto. Las llantas de cara amarilla como intermedias en realidad fueron las del compuesto más suave de la semana pasada. Por lo que montar las más duras fue la opción para Alex Albon y Pierre Gasly en los primeros giros.

Tanto que las llantas traseras de Lewis Hamilton empezaron a sufrir en la vuelta 13 y Max Verstappen se le acercó peligrosamente. Y antes de hacer los rebases heredó primer de Bottas y luego de Hamilton el liderato de la carrera por el uso de las llantas más duras del fin de semana.

La carrera fue muy procesional como en el GP de Inglaterra hace una semana. Y las paradas de pits fueron clave por el uso de neumáticos y salvo algunas batallas entre Nicholas Latifi y Kevin Magnussen, Gasly y Albon y las fallas de McLaren con Carlos Sainz, no hubo mucho más en la carrera.

El drama en realidad le llegó a Mercedes por el desgaste de los neumáticos cuyos compuestos duraban muy pocas vueltas y se ampollaban. Lo que permitió a Red Bull darse el lujo de probar llantas de cara amarilla que después cambió a las duras al durar menos de diez giros.

La estrategia por neumáticos fue la nota, más que la velocidad o las peleas en pista, aunque para la vuelta 36 Hamilton se subió al podio por el rebase que le aplicó a velocidad al Ferrari de Charles Leclerc.

De este modo, Lewis Hamilton sigue siendo líder del campeonato de pilotos, pero Max Verstappen dio el salto al segundo lugar por su carrera, adelantando a Valtteri Bottas.

En la entrevista del fin de la carrera, Max Verstappen no ocultó su felicidad.

“Ni siquiera vi venir la victoria, pero después de la primera tanda con las llantas pude seguir empujando. Fue un buen día aquí”.

“Veremos cómo funcionarán las cosas en Barcelona”.

Lewis Hamilton, cansado y sorprendido de apenas llegar en segundo en casa, no escondió su decepción de no poder conseguir su victoria 88.

“Fue un desafío increíble esta carrera. Este problema no se esperaba, pero estoy agradecido por haber podido terminar la carrera. Y al final aprovechar el trabajo de los muchachos (del equipo). No sé quienes más tuvieron problemas con las llantas como nosotros”.

“Fue muy dificil mantener las llantas y traté de manejar lo mejor que pude las llantas. Pero se ampollaban y estaba nervioso de que explotaran o algo”.

El tercer lugar, Valtteri Bottas se mostró serio y parco para las respuestas. “Muy frustrante arrancar en pole y terminar en tercero, pero así es, tenemos mucho que aprender de la estrategia”.

