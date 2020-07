Verstappen aplaude a Racing Point: “Fueron inteligente al copiar”. Max Verstappen, segundo en el pasado Gran Premio de Hungría, reconoció la labor de Racing Point de imitar la filosofía de diseño de Mercedes. Pese al gran rendimiento de la escudería canadiense, el piloto holandés considera que no son una amenaza para Red Bull.

“Por mi parte, si no puedes hacerlo bien por ti mismo, ¿por qué no lo copias? Si puedes, ¿por qué no lo harías? Así que tendremos que esperar y ver si todo es aprobado, pero por supuesto fue algo inteligente lo que hicieron”, señaló ‘Mad Max’.

En las primeras tres fechas del campeonato, los pilotos de Racing Point han tenido un rendimiento superlativo. Sergio Pérez firmó dos sextos lugares en el GP de Austria y Estiria. Mientras que en Hungaroring, Lance Stroll culminó cuarto y ‘Checo’ séptimo.

Pese al rendimiento de los ‘Mercedes Rosa’, Verstappen considera que los Racing Point podrán sorprender en la clasificación, pero no en la carrera.

“Personalmente, no lo creo. Creo que pueden ser rápidos en una vuelta, pero en general deberíamos estar por delante de ellos. Estoy seguro de que habrá un par de pistas en las que serán fuertes, pero creo que en general deberíamos estar por delante de ellos”, insistió al ser cuestionado sobre las chances de Racing Point en circuitos como Silverstone y Monza, que podrían ser favorables al RP20.

