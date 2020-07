Verlander desmiente su baja de la temporada.

El estelar lanzador de los Houston Astros, Justin Verlander, reconoció que estará ausente por algún tiempo debido a las molestias que sufre en el codo derecho (de acuerdo con el informe inicial), pero rechaza las versiones periodísticas que adelantan su baja por lo que resta de la temporada, que comenzó el pasado jueves.

El periódico local, Houston Chronicle, citó dos fuentes con conocimiento de la situación diciendo que Verlander se perdería el resto de la temporada y aseguró que el asunto tenía que ver con una “lesión significativa en el codo derecho”.

Sin embargo es el propio lanzador, utilizando su cuenta de Twitter, el que aclara que el problema es de otra índole y no tan severo como inicialmente se pensó.

“El informe de que me estoy perdiendo el resto de la temporada no es exacto. Hay una distensión en el antebrazo. Espero que con un poco de descanso sane y pueda regresar pronto. Gracias por todos los buenos deseos”, escribió Verlander.

The report that I’m currently missing the rest of the season is not accurate. There is a forearm strain… I’m hopeful that with some rest it will heal and I’ll be able to return soon. Thank you for all the well wishes. 🙏🏻

— Justin Verlander (@JustinVerlander) July 26, 2020