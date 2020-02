Veracruzanos sueñan con los Juegos Nacionales CONADE 2020. El coordinador de los Juegos Estatales Veracruz 2020, José Mario Cortés García., informó que un grupo de deportistas veracruzanos inician los clasificatorios rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2020, en las disciplinas de judo y bádminton que se realizarán en Tijuana y Nuevo León respectivamente.

Estas disciplinas deportivas tienen estos clasificatorios por parte de sus respectivas Federaciones Nacionales, por lo que es de vital importancia que cumplan con el requisito de competencias oficiales para obtener sus respectivos boletos a los Nacionales CONADE 2020.

El primer contingente veracruzano que viajó a Monterrey, Nuevo León es el de bádminton, quienes tendrán su clasificatorio en la categoría Sub 15 y que viajaron con un grupo de 8 jugadores, de los cuales cuatro son en la rama femenil y otros cuatro en la varonil.

Al frente viaja como delegado del Instituto Veracruzano del Deporte, Williams Lara Toga. La competencia se desarrollará del 19 al 23 de Febrero.

El segundo contingente de bádminton será el de la categoría Sub 17 que tendrá su clasificatorio del 20 al 25 de Febrero también en Monterrey, Nuevo León. Serán seis los deportistas los que tomen parte en esta competencia, dos varoniles y 4 femeniles. La delegada por parte del IVD será Dora Alicia Hernández Landa.

Mientras que la categoría Sub 19 se desarrollará del 22 al 26 de Febrero en Monterrey, Nuevo León, en donde Veracruz tendrá presencia con tres jugadores en la rama varonil, dos más en la femenil. El delegado del IVD será Francisco Martínez.

JUDO

En lo que respecta a la disciplina de judo, el clasificatorio nacional en la categoría juvenil como lo marca la Federación Mexicana de Judo., será el Campeonato Nacional “Tomoyoshi Yamaguchi” que se desarrollará del 20 al 23 de Febrero en Tijuana, Baja California.

Las categorías en que participará Veracruz son en la Sub 15, Sub 17, Sub 19., con un contingente de 27 deportistas, siete entrenadores y dos delegados por parte del IVD que serán Paula Nava y Orlando Miravete.

Posteriormente, el clasificatorio nacional en las categorías infantiles será del 2 al 5 de abril en la Ciudad de México., en donde Veracruz tendrá un contingente significativo de judokas.

