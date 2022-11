Veracruzanos campeones con Atlante en Expansión.

Tras empatar en el tiempo regular, la corona se definió en el segundo tiempo extra.

El Atlante coronó el esfuerzo para su segundo título en la Liga de Expansión MX tras vencer en tiempo extra 1-3 al Atlético Celaya en el estadio Miguel Alemán en el juego de vuelta de la Gran Final.

Tras empatar sin goles en el partido de ida en el estadio azulgrana de la Ciudad de los deportes Celaya resultó un difícil anfitrión para el partido de vuelta en el estadio Miguel Alemán.

Daniel Lajud y Duilio Tejeda, son los dos veracruzanos campeones con los Potros de Hierro del Atlante.

Lajud del puerto de Veracruz, ex jugador de Rayados de Monterrey, Tejeda ex Tiburones Rojos, ex América, ex Irapuato.

Además el DT Mario García, fue jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Así como también el profesor Pascual Sandoval Cervantes fue preparador físico de los escualos, además fue técnico de los Albinegros de Orizaba de la Liga Premier, y como preparador físico trabajó con América, León, Necaxa, por mencionar algunos.

Al minuto 17 se generó la llegada por el carril izquierdo donde Edson Partida controló la pelota y no perdió la cabeza para servir el balón al centro del área a donde llegó Christian Bermúdez para empujar el balón y abrir el marcador en favor de los visitantes.

Para el segundo tiempo el marcador pesó a los locales que salieron derrochando energía peleando cada balón con el objetivo de llegar al área rival y de inmediato cosecharon el resultado.

Gael Acosta recibió desde la pradera izquierda y desde los linderos del área, hizo un recorte para dejar el balón de su lado izquierdo y con esa pierna disparó para anotar un golazo que empató el juego.

Arabia Saudita cambia lista por posible doping

Gol de Mbappé y asistencia de Messi

Todo el segundo tiempo buscaron ambos conjuntos las anotaciones, pero no llegaron, por lo que la final se fue a los tiempos extra.

Entonces apareció el fantasma del cansancio en los jugadores de los dos equipos que bajaron la intensidad futbolística a pesar de esforzarse por conseguir la anotación que evitara llevarlos a la instancia de los tiros penales.

En el segundo tiempo extra, Maxi García remató el balón de cabeza y éste pegó en el poste y en el rebote, la trayectoria de la esférica se encontró con el talón del portero Guillermo Allison, quien no pudo evitar mandarla a dormir en las redes de su arco.

César López aprovechó un error en la defensa y tomando el balón de Juan Pablo Domínguez para encarar directamente al portero a pesar de un defensor que lo perseguía, pero levantó la pelota para clarear al arquero que recibió el tercero de la tarde.

Veracruzanos campeones con Atlante en Expansión.

Cuando el árbitro silbó el final del segundo tiempo extra, se decretó el segundo título de Atlante en la Liga de Expansión MX, que curiosamente, volvió a lograr como visitante. Christian ‘Hobbit’ Bermúdez consigue con el Atlante su quinto campeonato.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ