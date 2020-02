Veracruzanos aportan metales en Copa UANA 2020. Veracruz brilló en la Copa UANA 2020 en Lima. En la alberca sudamericana, los nadadores locales aportaron valiosos metales a la causa nacional siendo Susana Hernández la veracruzana más laureada.

“Estoy súper contenta por haber ganado dos medallas individuales de primer lugar y también en los relevos. Estuvo muy padre el esfuerzo de todos, tanto de la selección de Veracruz como de la selección de México”, apuntó la nadadora oriunda de Veracruz quien describió su experiencia.

“Rompí un récord en los 100 metros libres, en los 50 metros libres lo bajé pero no rompí récord; en donde sí rompí récord fue en los relevos, fue padrísimo pero no me lo tomaron en cuenta”, comentó la veracruzana quien apuntó que se viene pruebas difíciles en su calendario.

“Ahora se viene el Grand Prix Senior que será en Tijuana dentro de un mes, estamos preparándonos para eso y poder lograr la marca “B” para Tokio; si damos la marca nos llevarán de nuevo al Mare Nostrum en Europa”, recalcó.

La nadadora veracruzana subió al podio en cuatro ocasiones colgándose en tres oportunidades el oro por una de plata.

“Gané dos medallas, una de segundo lugar en el relevo y una de bronce en los 100 metros mariposa; la competencia estuvo muy fuerte y la alberca está muy bonita pero la sentí pesada”, dijo la veracruzana.

Ahora, Susana buscará mejorar sus tiempos para estar presente en competencias de más alto nivel.

“Tengo que entrenar ahora más duro. Voy a ir a la competencia de Monterrey y sí doy las marcas voy al CCAN. Quiero representar a México y ganar una medalla de cualquier color”, señaló la integrante de Pirañas Team Tri Racing, Grecia Hernández Padrón.

El aporte de los nadadores del equipo Pirañas Team fue de cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce a la selección mexicana. Susana impuso tres récords, en los 100 metros libres, en el relevo 4 x 50 libre mixto y en el 4 x 50 relevo combinado.

El entrenador de la delegación jarocha, José Luis Artiles de León, destacó la participación de Grecia Belén Hernández.

“Fue su primer evento internacional, ganando un bronce y una medalla de plata. Ahora salimos en quince días rumbo al Grand Prix Junior de Monterrey. Allá esperamos calificar a cuatro atletas al próximo evento internacional que programé la Federación”, indicó el entrenador José Luis Artiles de León.

Ganadores

MEDALLISTAS DE ORO

SUSANA HERNANDEZ BARRADAS

50 libres 15-17 femenil 26:27 segundos

4X50 Combinado y Récord del Evento

100 metros libres 57:07 segundos 15-17 femenil

4×50 Relevo Mixto 15-17 Femenil y récord 1:40:92 minutos y el parcial fue de 26:23 segundos

MEDALLISTAS DE PLATA

TAMARA CONSTANTINO PAEZ

SUSANA HERNANDEZ BARRADAS

Relevo Libre 4×50 15-17 femenil parcial 26:07 segundos

ABRAHAM MÉNDEZ RODRIGUEZ

4X50 Relevo Combinado 11-12 varonil

GRECIA HERNANDEZ PADRON

4X50 Relevo Libre 11-12 femenil parcial 29:98 segundos

LIAM SONDEREGGER NAVARRO

4X50 Relevo Libre 11-12 varonil parcial 29:91 segundos

MEDALLISTAS DE BRONCE

GRECIA HERNANDEZ PADRON

100 metros mariposa 11-12 femenil 1:09:88 minutos

MANUEL MENDEZ RODRIGUEZ

Relevo Combinado 4×50 13-14 varonil

