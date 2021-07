Veracruzano Paolo Medina llega al Logroñés de España.

El jugador nacido en Orizaba, Veracruz, Paolo Medina, quien es canterano del Real Madrid y vestir la playera de selecciones menores mexicanas, fue presentado como nuevo jugador de UD Logroñés, equipo recién descendido a Segunda B, con lo que su objetivo se centra en regresar a LaLiga 2 la próxima temporada.

Medina vistió la playera de Real Madrid en inferiores, jugó en Benfica junto a Joao Félix, quien por cierto, es su amigo, pero el futbol lo trajo de vuelta a México para enrolarse con Monarcas Morelia, aunque no le fue del todo bien. Así como Rayados de Monterrey.

Se dijo emocionado por regresar a España, “tremendamente feliz por mi vuelta a España. Hacía varios años que me había olvidado un poco del que ha sido mi país, es un sitio donde he sido muy feliz, y con eso lo voy a afrontar: con mucha felicidad. Estoy muy orgulloso de este gran paso y al final intentar conseguir el objetivo que está más que claro”, dijo en charla con Logroñés.

Destacó que su aventura con Logroñés va enfocada a mejorar como futbolista. Tiene 22 años y está en el proceso de crecer en este deporte y consolidarse para poder vestir la casaca de la selección mexicana mayor o la de España.

Por lo tanto, “en lo personal, he decidido venir al Logroñés por el hecho de que quiero mejorar, ser mejor jugador. Es un proyecto que me ha interesado muchísimo. Al final he rescindido mi contrato en Grecia para poder venir aquí, eso también dice mucho”.

Finalmente, en lo colectivo queremos devolver a Logroño donde merece; el año pasado se consiguió, pero por cosas del fútbol hoy está en otra categoría y vamos a querer subirlo cuanto antes”.

