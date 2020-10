Veracruzano Isaías Violante debuta a los 16 años con Toluca.

El futbolistas veracruzano Isaías Violante debutó este domingo en la Liga MX, al ingresar de cambio con los Diablos Rojos del Toluca, en su derrota por marcador de 1-0 en la cancha de Ciudad Universitaria.

Violante Romero cuenta con 16 años de edad y jugó en la Liga Municipal con la organización CEFOR Pachuca Veracruz. Siendo dirigido por José Cabeza de Baca.

Precisamente, Cabeza de Baca, posteó en su cuenta de facebook. “Felicidades Isaías Violante por tu debut en primera división con el Toluca , siempre te dije que tenías todo para lograrlo. Ahora viene lo más difícil que es mantenerte ahí en ese nivel. Todo el Cefor Pachuca Veracruz estamos muy orgullosos de ti”.

“Hasta escalofrío me agarró de verte entrar de cambio, ya que fueron 5 años que estuviste con nosotros desde la Infantil A, conmigo hasta la Sub-15 con Omar. Aquí evolucionaste como jugador y siempre fuiste un muy buen chavo, sigue como siempre, con humildad, disciplina, sin perder el piso, tienes que seguir trabajando con todo negrito, Dios te bendiga y mucho éxito en tu carrera”.

En el 2018 dejó CEFOR Pachuca y debutó con el equipo Sub-15 de los Diablos Rojos del Toluca. Ahí estuvo parte del 2019. En donde hizo 13 goles en un año. También jugó en el equipo Sub-17, ahí hizo dos goles.

Este 2020 ha jugado en la Sub-17, y en la Sub-20 de Toluca, ahí no ha anotado aún y ha actuado en 5 partidos, lo que habla de que a su corta edad ya le valió ser tomado en cuenta por Carlos Adrián Morales para debutarlo.

Por cierto, en la categoría Sub-20 fue dirigido por José Mauel Cruzalta y en la Sub-17 por Miguel Almazán, dos ex jugadores de Diablos.

El veracruzano Isaías Violante Romero ingresó al minuto 86, en sustitución de Raúl López. Ahora se espera que sean los primeros de muchos.

Isaías cumple 17 años este 20 de octubre.

