Guadalupe Vallejo y Sugey Márquez en la Sub 13 Femenil. Evento que se realiza en Acapulco, Guerrero.

Las veracruzanas Guadalupe Vallejo y Sugey Márquez, aportaron medalla de bronce para la Selección Mexicana de Bádminton, quienes participan en el Campeonato Panamericano de la especialidad que se realiza en Acapulco, Guerrero.

La presea de las jugadoras veracruzanas fue en la modalidad de dobles en la categoría Sub 13 Femenil, por lo que se convierte en la primera presea internacional para unas veracruzanas de la disciplina de bádminton.

“Que gran orgullo para mi pueblo Soledad de Doblado, para mi Estado Veracruz y para mi país México, pocos saben lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí, pero el resultado es motivante, gracias a todos los amigos que nos han felicitado y apoyado”, indicó el entrenador Antonio Rojas Ortega.

Son cinco los veracruzanos que fueron integrados a la Selección Mexicana de Bádminton para este Campeonato Panamericano, en Sub 13 Femenil, las ahora medallistas de bronce Guadalupe Vallejo y Sugey Márquez. Mientras que en Sub 15 Femenil, Kiara Márquez y Amori Márquez. En tanto en Sub 15 Varonil, Ismael Rojas.

Veracruzanas ganan bronce en Panamericano de Bádminton.

También presentes los entrenadores veracruzanos Antonio Rojas Ortega y Angie Rojas. Quienes han realizado un trabajo positivo para el desarrollo del bádminton en la entidad veracruzana.

