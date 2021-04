Veracruzanas a Panamericano Junior en Bádminton.

Las veracruzanas Guadalupe Vallejo y Sugey Márquez, se agenciaron la medalla de bronce en la modalidad de dobles en el segundo clasificatorio nacional de Badminton que se realiza en Aguascalientes y que les permite calificar al Campeonato Panamericano Junior a efectuarse en Acapulco, Guerrero.

Además el presidente de la Asociación Veracruzana de Bádminton, Antonio Rojas Ortega. Mencionó que las veracruzanas lograron su boleto al Panamericano en la categoría Sub 13 Femenil en la modalidad de dobles. Lo que asegura “es un logro más para nuestro deporte que en pocos años sigue cosechando triunfos”.

En la modalidad de singles, ambas jugadoras fueron eliminadas en la ronda de cuartos de final, al igual que el veracruzano Ismael Rojas en la categoría Sub 15 varonil.

Asimismo, en los cuartos de final de dobles Sub15, Ismael Rojas cayó junto con su pareja Santiago López.

Los jugadores veracruzanos que asistieron a este clasificatorio fueron Sugey Márquez y Guadalupe Vallejo (Sub 13), Kiara y Amori Márquez Castillo (Sub 15). Ssí como Ismael Rojas y Ariel Hernández (Sub 15) y José Rojas (Sub 15). Así como Danna Meza y Dylan Hernández (Sub 17).

La Asociación de Bádminton de Veracruz cumplió con su fase estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021. La cual se realizó en Soledad de Doblado y en donde surgieron los calificados al clasificatorio nacional en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en las ramas femenil y varonil respectivamente.

Finalmente el presidente de la Asociación de Bádminton de Veracruz, Antonio Rojas Ortega, reveló que fueron alrededor de 40 los jugadores que participaron en esta fase estatal. Provenientes de los municipios de Córdoba, Playa Vicente, Xalapa, Sochilapan, Acayucan, Jáltipan, Boca del Río y Soledad de Doblado.

