Veracruzana Romina Domínguez tendrá gira internacional.

Luego de obtener en forma brillante el título nacional de tenis en San Luis Potosí, la tenista veracruzana Romina Domínguez García se prepara para cumplir con sus primeras giras internacionales durante este verano del 2021.

Este lunes la actual número 1 del ranking nacional de la categoría 12 años del circuito infantil y juvenil de la Federación Mexicana de Tenis, confirmó que entre los meses de junio y julio estará participando en torneos tanto en Estados Unidos como en Europa, específicamente en Italia.

Jean Carlo Domínguez Montes padre y entrenador de la jugadora de Las Palmas Racquet Club informó que se trata de una gira muy completa a la que asistirá Romina como jugadora número 1 de México, situación que era ya una asignatura pendiente luego de la excelente cosecha de resultados a nivel nacional durante ya más de dos años.

“Vamos primero al Big Apple en la ciudad de Nueva York la última semana de junio . De ahí pensamos salir a Italia para una gira de tres a cuatro semanas. Primero para jugar un torneo de Porto San Giorgio otro más en Trieste, de ahí una semana entrenar en donde va a ser este torneo más importante el Ampo Tropic en Ressato, Brescia del 5 al 9 de julio”.

Destacó que el plan de trabajo de Romina ha quedado de esta manera tras lograr el campeonato nacional en San Luis la semana anterior y que era el primer objetivo de este 2021.

“Una de nuestras metas principales en el año era San Luis, que es el mejor torneo que hay en México. Iban 18 años que no lo ganaba un veracruzano singles y dobles. El último fue César Ramírez y estamos muy satisfechos de lo que ella ha conseguido hasta ahora”.

Domínguez Montes detalló que de aquí en adelante se pueden planificar muchos torneos y giras para Romina. Pero la idea es ir paso a paso, que ella conozca jugadoras del su misma edad pero en Europa “que sabemos van a hacer más altas. Más fuertes, van a jugar en arcilla, eso también es importante todo va a ser en arcilla podemos desarrollar un poquito en la cuestión física”.

Explicó que es probable que para fin de año se contemple la participación de Romina en el Orange Bowl. Y algunos otros torneos en Florida, Estados Unidos en busca de contribuir con su crecimiento, sin descartar que pueda asistir al torneo nacional de los mejores 16 de la FMT.

En conferencia de prensa en la que presentaron sus logros de este inicio de año y sus planes para el resto del 2021. Jean Carlo y Romina Domínguez aprovecharon para agradecer el respaldo de sus patrocinadores como la Notaria número 8. José Velazquez, Intersyst, Wilson, la Pasadita Sports, porque gracias a ellos ha podido cumplir con los resultados conseguidos hasta hora.

La jugadora de 11 años se dijo orgullosa de todo el trabajo que he hecho en su corta carrera. Agregando que todo el esfuerzo realizado, los sacrificios que ha tenido que hacer han valido la pena totalmente.

“Se siente muy padre, muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos hecho mi papá y yo porque es un trabajo juntos. Y dedicación que le hemos puesto a nuestro trabajo y tenis”. Mencionó tras agradecer a su equipo por los resultados”.

Sobre su próxima participación en torneos internacionales la pequeña tenista de dijo lista. Muy emocionado de poder por fin dar ese salto para jugar fuera de nuestro país.

“Es un premio a todo lo que he hecho en mi carrera ya que voy a llegar a allá. Es increíble que durante todo el tiempo que he trabajado y ya se logró lo que yo quería que era salir de México ir para adelante. Me gustó mucho que me dijeran que qué vas a Italia y a Nueva York. Por fin, el año pasado iba a ir pero por la pandemia no se pudo y lástima iba a ser increíble para mi. Pero ahora si iré y voy a dar el cien por ciento de mi”, dijo.

Durante la presentación Romina fue acompañada por el ex tenista y uno de sus principales patrocinadores José Velázquez. Quien se mostró feliz de poder apoyar a la jugadora veracruzana en su crecimiento dentro del tenis.

Veracruzana Romina Domínguez tendrá gira internacional.

“Muy contento de que me hayan permitido formar parte del crecimiento de Romi. A Jean Carlo lo conozco de hace años me entrenó a mi y siempre ha estado ah la relación de amistad y de cariño que de forma. Para mí es muy importante formar parte del crecimiento de ella, de poder apoyarla. Además de ser una gran deportista en el ámbito personal es una excelente niña, en todos los aspectos. Y sobre todo felicitarla a ella y a Jean Carlo por lo que han logrado, por este título en San Luis”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.