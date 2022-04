Veracruz segundo lugar en Nacional de Ajedrez.

Se realizó el pasado fin de semana en Chihuahua. Viajaron con apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte.

Con el apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte que dirige José Alberto Nava Lozano, la delegación de Veracruz logró el segundo lugar general del Campeonato Nacional de Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez, el cual se realizó en l fronteriza Chihuahua.

En esta competencia, Veracruz destacó en las categorías Infantiles y Juveniles y en donde estuvieron presentes las y los ajedrecistas que calificaron a los Nacionales CONADE 2022.

El presidente de la mesa de trabajo del ajedrez en Veracruz, Daniel Hernández, agradeció el apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte, además de las gestiones y seguimiento que les otorga a los exponentes del deporte ciencia.

“Agradecemos al Instituto Veracruzano Del Deporte por el apoyo otorgado de transportación a nuestra Asociación de Ajedrez de Veracruz, pues sin su apoyo que no hubiéramos obtenido los resultados excelentes este año en el Campeonato Nacional”, comentó.

El primer lugar fue para la delegación de la Ciudad de México con 87 unidades, seguido en segundo lugar por el estado de Veracruz con 76 puntos y en tercer sitio, Chihuahua con 74 unidades.

Destaca el resultado obtenido por Diego Adolfo Esquivel San Agustín, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Sub 18 varonil. Así como el segundo lugar para Justin Avrill Cazarín Anteli en la Sub 14 Femenil, así como el tercer lugar de Fátima Esquivel San Agustín en la Sub 16 Femenil.

La mayoría del equipo de Veracruz se ganó el derecho a representar a México en los torneos North América y el panamericano de Ajedrez.

Sub 8 Femenil:

4to. Lugar Eira Ximena Morales Pérez

Sub 8 Varonil:

8vo. Lugar Nacional Ian Bautista Hdez.

Sub 10 Femenil:

4to lugar Nacional Alondra Serrano Ginez

Sub 12 Varonil:

4to lugar Nacional José Leonel Morales Pérez

Sub 12 varonil:

8vo lugar Nacional Abel Pérez Méndez

Sub 12 Varonil:

10mo lugar Nacional Isaac Pena Silvestre

Sub 12 Varonil:

16vo lugar Nacional Osmar Tadeo Roque Marín

Sub 14 Varonil:

4to lugar Nacional Miguel Ángel Carrillo Fonseca

18vo. Lugar Nacional José Isaac Reyes Rivera

23vo.lugar Nacional Adyru Neizan Carballo Acevedo

Sub 14 femenil:

2do lugar Nacional Justin Avrill Cazarín Anteli

6to. lugar Nacional Vania Ginez Serrano

Sub 16 Femenil:

3er lugar Nacional Fátima Esquivel San Agustín

6to lugar Nacional Erandi Hernández Serrano

14vo lugar Nacional Yasmín Jiménez Velasco

18vo lugar Nacional Víctor Juárez Pizarro

6to. lugar Nacional Luis Enrique Ramírez Vargas.

