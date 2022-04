Veracruz listo para el Selectivo Nacional de Rugby.

Competirán este fin de semana en la Ciudad de México. Director del IVD les hace entrega de los uniformes.

Con la mira puesta en obtener un lugar en los Nacionales CONADE 2022 en la disciplina de Rugby, este viernes un contingente conformado por más de una veintena de deportistas veracruzanos viajarán a la ciudad de México para participar en el Campeonato Selectivo de la especialidad.

Carlos Macossay, entrenador en jefe de las Selecciones Estatales de Rugby de Veracruz, informó que son tres las categorías que participan en este selectivo, que durante el sábado y domingo estarán enfrentando a representantes de aproximadamente 15 entidades de todo el país esperando que “por primera vez una Sub 17 logre calificar a los Juegos Conade”.

La delegación veracruzana participará con las tres categorías que conforman los Juegos Nacionales CONADE que son la Sub 17, solamente en la rama varonil, y la Sub 20 Varonil y Femenil y calificarán a la máxima justa deportiva siete equipos por rama y categoría ya que el estado sede, en este caso Sonora, tiene asegurado su lugar por ser el anfitrión.

Carlos Macossay reconoció que la encomienda de este fin de semana no será fácil pues llevan a jóvenes que “son prácticamente nuevos en el deporte pues tuvimos un cambio generacional, como casi siempre sucede año con año, pero esta vez sí nos pegó muy duro porque habíamos preparado durante cinco años la generación que en el 2020 y 2021 iban a participar en todo esto pero la pandemia nos vino a dar al traste con todo”.

“Por lo que yo más bien creo que va a ser una cuestión de fogueo y si conseguimos algo qué bueno pero en el 2023 sí les prometemos algo mucho mejor”, enfatizó el entrenador en jefe de las Selecciones Estatales de Rugby de Veracruz.

En este Selectivo, a Veracruz seguramente le tocará enfrentarse a entidades que son fuertes en este deporte como Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Colima, la UNAM pero si se quiere crecer “hay que enfrentarse a todos; yo siempre he dicho que prefiero recibir una paleada, una goleada, a no participar porque si no nunca vamos a aprender”.

Carlos Macossay agradeció el apoyo que el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), a cargo del profesor José Alberto Nava Lozano, les ha brindado, y la mañana de este jueves les hizo entrega de los uniformes y material deportivo para esta competencia “muy agradecido porque el IVD siempre nos ha apoyado en todos los sentidos; nos está apoyando con todo, más no podemos pedir, nos está apoyando al cien por ciento”.

La competencia tendrá como escenario el Deportivo “Rosario Iglesias” en Villa Coapa, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la ciudad de México.

PARTICIPANTES

CATEGORÍA SUB 20 FEMENIL

Sindy Yuleisy Peña Castillo

Maryam Yizzeth Ruíz Romero

Ximena Marín Ortiz

María Fernanda Rizo Guevara

Patricia Alejandra Ramos Neyra

Millen Mertixel Enríquez Guerra

María Vania González Santa

Mane Noelle Castelán González

Monserrat Tototzintle Espinoza

Jimena Peniche Ortiz

CATEGORÍA SUB 20 VARONIL

Elías Enrique Arredondo

José Juan López Moreno

Irving de Jesús López Acevedo

Bryan Eduardo Garay Aguirre

Emmanuel Valerio Santos

Azgad Martín del Campo Flores

Edgar Eduardo Fletes Reyes

José Eduardo Uscanga Chacón

CATEGORÍA SUB 17 VARONIL

Brandon Alexis González Uribe

David González Gamboa

Gabriel Agustín Gómez Gamboa

Edgar Alejandro De Santos Piña

Santiago González Santa María

Carlos Fernando Galindo Pérez

Israel Padrón Medina.

