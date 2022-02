Veracruz está listo para el Regional Nacional de Ajedrez.

Se definen los doce ajedrecistas en Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Exitosa fase estatal efectuada en el puerto de Veracruz.

Al concluir los Juegos Estatales Veracruz 2022 en la disciplina de ajedrez, quedó definida la delegación para el Regional Nacional que tendrá como sede el estado de Veracruz en el mes de marzo.

Serán doce los ajedrecistas veracruzanos distribuidos en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 en las ramas femenil y varonil, quienes triunfaron en la fase estatal en donde participaron 36 deportistas de varios municipios de la entidad veracruzana.







El encargado de las mesas de trabajo de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos, Daniel Hernández, comentó “contentos por la respuesta de esta fase estatal, todos los 36 deportistas después de un selectivo de más de 150 participantes, llegan aquí con felicidad y satisfacción y se encontraron con unos Juegos bien coordinados”.

Agregó que el equipo de Veracruz llegará fuerte a la fase regional nacional, “Tenemos mucho tiempo para prepararnos y sacar adelante esta localía. El reto es que pasemos los doce o el mayor número posible. Tenemos la encomienda de duplicar las dos medallas del año pasado. Hay mucha certeza de que Veracruz está mejor preparado para poner en alto el nombre de Veracruz a nivel nacional”, comentó.

CALIFICADOS REGIONAL NACIONAL AJEDREZ

SUB 12 FEMENIL

1.- Kathia Anette Puig Nolasco Coatzacoalcos.

2.- Camila Danae Porras Bada Poza Rica.

SUB 12 VARONIL

1.-José Leonel Morales Pérez Papantla.

2.- Osmar Tadeo Roque Marín Xalapa.







SUB 14 FEMENIL

1.- Justin Avrill Cazarin Anteli Ángel R. Cabada.

2.- Angelly Eslava López Banderilla.

SUB 14 VARONIL

1.- Miguel Ángel Carrillo Fonseca Acayucan.

2.- Alexis Ramírez García Poza Rica.

SUB 16 FEMENIL

1.- Erandi Hernández Serrano Córdoba

2.- Yasmín Jiménez Velasco Ángel R. Cabada.

SUB 16 VARONIL

1.- Román Amisadai Lagunes Pérez Úrsulo Galván.

2.- Víctor Jesús Juárez Pizarro Córdoba.

