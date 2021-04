Veracruz destaca en Clasificatorio Nacional de Bádminton.

Dos medallas de plata y tres más de bronce para un total de cinco preseas, fue la cosecha de Veracruz en el primer Clasificatorio Nacional de Bádminton 2021, el cual se desarrolló en las categorías Sub 13 y Sub 15 en Oaxtepec, Morelos.

El presidente de la Asociación de Bádminton de Veracruz, Antonio Rojas Ortega, calificó de histórica la actuación de sus deportistas en esta primera etapa, en donde sumaron puntos para buscar su calificación al Campeonato Panamericano de la especialidad que se efectuará en Acapulco, Guerrero.

“No sólo es un torneo, falta otro, todo es de acuerdo al sistema de puntuación de parte de la Federación Mexicana de Bádminton. Estamos muy cerca de clasificar a Sugey Márquez y a Guadalupe Vallejo tanto en singles como dobles en Sub 13 y a las gemelas Kiara y Amori Márquez Castillo. Estamos en la pelea”, comentó.

Las medallas de plata conseguidas en este clasificatorio nacional fueron por parte de Sugey Márquez y Guadalupe Vallejo en dobles femenil Sub 13. Así como una argenta más para Guadalupe Castillo en la modalidad de singles.

Las preseas de bronces dos por parte de Sugey Márquez, una en singles y otra más en de bronce con un jugador de Morelos. La otra medalla fue obra de Kiara y Amori Márquez Castillo en dobles femenil Sub 15.

Sobre la actuación de estas dos primeras categorías, el entrenador Antonio Rojas Ortega comentó “hicieron un excelente torneo, los tres estados de abolengo son Baja California, Nuevo León y Jalisco y las gemelas vencieron a la pareja de Nuevo León, las dejaron fuera en la primera ronda. En la Sub 15 los singles una lesión no le permitió a Kiara Márquez pelear por un buen lugar, en general se hizo un excelente trabajo en ambas categorías”.

Agregó “la actuación es histórica, no habíamos obtenido más que una medalla en Juegos Escolares. Pero aquí se ve el fruto del trabajo que tenemos con los clubes y como Asociación. Nos prepararemos más y estamos a la espera de lo que puedan lograr las categorías Sub 17 y Sub 19, pero es más difícil”.

La delegación veracruzana que asistirá para la segunda etapa marcada del 1 al 5 de abril está integrada en Sub 17 por Danna Meza Fernández y Dylan Hernández Vega. Mientras que en Sub 19 asistirá Vanessa Sánchez Sosa y como delegado Antonio Rojas Ortega.

Para finalizar, Antonio Rojas Ortega agradeció el apoyo brindado por parte del Instituto Veracruzano del Deporte a la delegación de Bádminton de Veracruz. “Estamos agradecidos con el apoyo del IVD, somos una asociación que estamos creciendo y con el apoyo de nuestro instituto lo seguiremos haciendo”, concluyó.

