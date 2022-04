Veracruz define su delegación de canotaje para Nacionales.

La delegación está integrada por 43 deportistas. La sede nacional es Baja California Norte.

Un total de 43 deportistas conforman la delegación del estado de Veracruz que participará en los Juegos Nacionales CONADE 2022, se dio a conocer luego de la realización en días pasados del Campeonato Estatal de Canotaje Veracruz 2022.

De dicho grupo, 16 son de la rama femenil y 27 pertenecen a la rama varonil y las categorías en las que Veracruz participará son Sub 15, 2007-2008; Sub 18, 2007-2008, y Sub 23, 1999-2003, en las modalidades de Kayaky Canoa.

Veracruz define delegación de canotaje para Nacionales

El Canotaje dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022 tendrá como escenario el estado de Baja California Norte.

CATEGORÍA PRUEBA

SUB-15 VARONIL 2007-2008 KAYAK

Santiago Saucedo Mora K-2 500 Y K-4 A 500

Fernando Montes Belmares K-1 A 1000 Y K-4 A 500

Florentino Serrano Nieto K-2 500 Y K-1 A 500

Carlos Damián Velásquez K-1 A 2000

Joshua Efraín Cruz Godoy K-4 A 500

Vicente Morato K-4 A 500.

SUB-15 FEMENIL 2007-2008 KAYAK

Lindsay Estefanía Prianti Hernández K-1 A 500 Y K-1 A 2000

Valeria Chávez K-2 500 Y K-4 A 500

Asley Gómez K-2 500 Y K-4 A 500

María Cruz K-4 A 500

Alondra Fuentes K-4 A 500

SUB-15 VARONIL 2007-2008 CANOA

Diego Armando Jacobo Escudero C-1 A 1000 Y C-1 A 2000

Ángel Gerardo Cruz Pulido C-2 A 500

Carlos Fabian Francisco Carrizales C-2 A 500

SUB-18 VARONIL 2004-2006 KAYAK

Diego Aaron Basurto K-1 A 1000 Y K-4 A 500

Héctor Arguello K-4 A 500

Abad Guzmán K-1 A 5000 Y K-4 A 500

Carlos Aimar Muñoz Herrera K-2 500

Ángel Baldelamar K-2 500

Luis del Ángel Blanco K-4 A 500

SUB-18 FEMENIL 2004-2006 KAYAK

Itzel Meza Flores K-1 A 500; K-1 A 2000 Y K-4 A 500

Larissa Guzmán Suárez K-2 500 y K-4 A 500

Ximena García K-2 500

Eva María Juárez K-4 A 500

Marijose Ruiz K-4 A 500

SUB-18 VARONIL 2004-2006 CANOA

Dorian Javier Francisco Carrizales C-1 A 1000; C-1 A 5000 y C-2 A 500

Héctor Abraham Rodríguez Cardona C-2 A 500

Víctor Fernando Cano Hidalgo C-4 A 500

Martin Velazco C-4 A 500

SUB-23 VARONIL 1999-2003 KAYAK

Rolando Romo Bisteni K-1 A 1000 y K-2 A 500

Senén Salazar K-1 A 5000; K-2 1000 y K-4 A 500

Rubén Rocha Ánimas K-2 1000 y K-4 A 500

Cristian Omar Mejía Villaverde K-2 A 500

Carlos Sebastián Madrigal Romero K-4 A 500

Harim Augusto García K-4 A 500.

SUB-23 FEMENIL 1999-2003 KAYAK

SUB-23 FEMENIL 1999-2003 KAYAK

Estefanía Guzmán K-1 A 500 y K-4 A 500

Estefanía Salazar K-1 A 2000; K-2 500 y K-4 A 500

Rosa Robles Rico K-2 500

Karla Maya K-4 A 500

María José Velazco Enciso K-4 A 500

SUB-23 FEMENIL 1999-2003 CANOA

Nery Guzmán C-1 A 500 y C-1 A 200

SUB-23 VARONIL 1999-2003 CANOA

Isaac Izcall Meza Flores C-1 A 1000; C-1 A 5000 y C-2 A 500

Julián Ledesma C-2 A 500.

