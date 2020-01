Veracruz contra Zacatecas en octavos de final del Nacional Sub-17.

Tras una buena primera ronda, donde calificaron como primeros por encima de Jalisco.

Los porteños ahora van por la siguiente etapa, la de avanzar o retornar a casa.

Después de la tercera jornada, Veracruz representado por la Liga Oropeza totalizó 7 puntos y se ubicó séptimo.

Mientras que su rival en turno, Zacatecas, se instaló en el lugar 12 con 6 unidades.

El rival en turno jugó en el grupo I y perdió con Sinaloa 3-0, ganó a Oaxaca 2-0 y obtuvo un triunfo por default porque fue ubicado en un pelotón de solo tres equipos.

El partido será a las 9.40 horas en el campo 5 de las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en el Estado de México.

Los otros duelos de octavos de final son los siguientes: Estado de México vs Jalisco, Durango vs Coahuila, Aguascalientes vs Sonora, Tabasco vs Nayarit, Ciudad de México vs Sinaloa, Quintana Roo vs Colima y San Luis Potosí vs Querétaro.

La selección de futbol de Veracruz da un primer importante paso en el Campeonato Nacional Sub 17, al ganar por 2-0 a Jalisco en el cierre de la ronda de grupos.

Los veracruzanos impusieron su ley al dar cuenta del que se suponía llegaba como favorito para liderar el grupo “E”, Jalisco.

Veracruz gana con un mejor futbol en lo que va del torneo, más asentado y con mayor adaptación al clima y a las condiciones, entre ellas frío y altura.

Daniel Briscon a los 30 minutos y Brandon Rodríguez a los 45, ayudaron con sus oportunos goles a que Veracruz diera el paso que buscaba.

Veracruz, representado por la Liga Oropeza, se vio mejor parado en defensa y con mejores argumentos para ir al frente.

Tan es así que se dejó ver como un equipo más sólido que en sus dos presentaciones anteriores.

Los dirigidos por Irving Morales terminan primero del grupo “E” con 7 puntos, Jalisco terminó segundo con 4.

Guerrero se quedó con 3 y Michoacán con 1, ya que estos dos últimos empataron 3-3 en esta jornada 3.

