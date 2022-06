Veracruz con jornada dorada en tenis de mesa.

Dos oros, dos platas y un bronce en Nacionales CONADE. Este domingo inició fase de grupos por equipos.

Rogelio Castro Hernández venció en tres sets seguidos al tapatío Juan Gómez.

Dos medallas de oro, dos más de plata y un bronce, el saldo conseguido por Veracruz en la disciplina de tenis de mesa en los Nacionales CONADE 2022, deporte que se realiza en el Pabellón de Pelota ubicado en el Centro de Usos Múltiples en Sonora.

Las preseas de oro fueron conseguidas en la modalidad de singles categoría Sub 19 varonil, así como en dobles Sub 15 varonil. Mientras que las platas fueron en Dobles Sub 19 varonil y Dobles Mixtos Sub 19. La presea de bronce fue obtenida en Sub 15 femenil.

La medalla de oro en la modalidad de individual, fue conseguida por Rogelio Castro Hernández, quien venció en tres sets seguidos al tapatío Juan Gómez, quien llegó a esta competencia como campeón panamericano de la especialidad, pero que no pudo hacer nada ante el juego efectivo del tenismesista veracruzano quien al final se colgó la presea dorada.

Pirañas Team campeón del Estatal de Natación Abierto

Brilla El Águila con la Selección Mexicana de Beisbol U-23

La segunda medalla de oro fue obtenida por la dupla de la categoría Sub 15 varonil, integrada por Ilan Lima Ortega y Erick Olano, quienes vencieron a Jalisco en una final de alarido efectuado en el Pabellón de Pelota de Hermosillo, Sonora.

Las preseas de plata fueron en Dobles Varonil Sub 19, integrada por Rogelio Castro Hernández y Rodrigo Ballester al caer en la final contra Jalisco. La otra presea fue en Dobles Mixtos con Natalia Domínguez Olivares y Rogelio Castro Hernández, quienes cayeron en la final ante la dupla panamericana de Jalisco integrada por Arantxa Cossío y Juan Gómez.

Veracruz tuvo jornada dorada en tenis de mesa

Mientras que la medalla de bronce fue para las jugadoras Roberta Hernández y Camila Haro en la categoría Sub 15 Femenil.

Al final de la maratónica jornada sabatina, se realizó la premiación en donde estuvo presente el director general del Instituto Veracruzano del Deporte, José Alberto Nava Lozano, quien felicitó de cerca a las y los medallistas veracruzanos en esta disciplina.

Veracruz con jornada dorada en tenis de mesa.

Este domingo continúan las acciones en el tenis de mesa, en donde entra la fase de grupos por equipos, para que el lunes se realicen las finales y la ceremonia de premiación.

Veracruz tuvo jornada dorada en tenis de mesa

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen