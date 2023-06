Veracruz con 32 medallas de oro hasta el momento.

Natación es hasta el momento la que mas oros ha ganado.

Veracruz suma 32 medallas de oro en los Juegos Nacionales CONADE 2023, mostrando un buen balance hasta el momento por parte de los atletas del Estado de Veracruz en la Justa Deportiva, las preseas áureas ganadas se han distribuido en las sedes de Morelos, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Tabasco, tanto en equipo como en individuales, siendo un total de ocho disciplinas las que se han subido a lo más alto del podio (Esgrima, Gimnasia de Trampolín, Triatlón, Box, Tenis de mesa, Natación, Levantamiento de Pesas y Tenis).

La disciplina que más ha aportado medallas de oro para la Entidad es Natación, en la sede de Jalisco, con un total de 10 medallas de oro, ocho de manera individual y dos por equipo, en donde destacan Marisela Escobar Falcón con seis metales dorados (cuatro en individual y dos por equipo) y Susana Hernández Barradas con cuatro medallas de oro de forma individual.

Esgrima

La segunda disciplina deportiva que más preseas doradas ha aportado a Veracruz, es el levantamiento de pesas, disputada en Nayarit, con 9 medallas, de las cuales ocho fueron ganadas por la rama femenil y una por la varonil, en donde la Internacional Jessica Jarquín en su última “Olimpiada Nacional” aportaría una medalla de oro en la categoría Sub23, además de Hanna Valeria Reyes con tres medallas de oro en la categoría Sub 17, Ángeles Cruz tres en la categoría Sub 20, y Daniela Chacón con una, por parte de la rama varonil, Brayan Viveros se colgaría la presea dorada en la categoría Sub 23.

Históricas medallas para Leones de San Bruno

Lista la novena edición del Triatlón Sprint Boca

Le sigue la disciplina de Esgrima con cuatro medallas para la entidad ganadas en el Estado de Jalisco, tres en individual y una por equipo, destacando Tamara Oropeza con dos medallas en su cuenta personal, una en individual y otra por equipo, Andrea Álvarez y David Oropeza aportarían con una medalla cada uno.

Jassica Jarquín

En el Estado de Tabasco, la disciplina de Tenis, nutriría el medallero veracruzano con tres preseas de oro, dos en singles y una en dobles mixtos, siendo estas las más recientes en caer en la jornada del lunes, por parte de la modalidad de single, Hanne Estrada Cortés y Daniela Garzón con una medalla de oro cada una y en dobles mixtos, Daniela Garzón y Oliver Aguilar, cabe resaltar que para Daniela Garzón seria su segunda de oro en su cuenta personal.

Por otra parte, tenis de mesa le sigue con dos medallas de oro, ganadas en la sede de Morelos, las cuales fueron, una en modalidad por equipos, conformado por, Ilam Lima Ortega, Oliver de la Torre, Santiago Bolaños y Emilio Pedreros, todos en la categoría Sub 15 y nuevamente Ilan Ortega se subiría a lo más alto del podio, pero esta vez en modalidad de single.

Con una medalla de oro cada una le siguen, Box, ganando Emily Xochicale,una medalla histórica para Veracruz en la disciplina, Triatlón ganándola Camila Rey Martin, Gimnasia de Trampolín subiéndose a lo mas alto del podio Ximena Lara y en Canotaje, Diego Jacobo Escudero. Vale la pena recordar que en los Juegos Nacionales CONADE del año 2022 se hicieron 27 medallas de oro, y en el año 2021 se alcanzó la cifra de 32 preseas doradas.

Por lo tanto, la cosecha de medallas de oro aún puede aumentar para la delegación veracruzana, ya que aún quedan por entrar en acción, Voleibol de playa y Surfing, en Nayarit y en Tabasco, Futbol Asociación, Karate Do, Basquetbol 3×3, Taekwondo, Judo, Basquetbol y Atletismo, en las sedes de Jalisco, Aguascalientes y Morelos, Veracruz ya culmino actividades.

